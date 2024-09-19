Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Медаль 1859 года "В память открытия монумента Императору Николаю I на коне". Золото (Россия, Александр II)
Разновидность: Золото
Техническая информация
- Металл Золото (0,868)
- Вес null гр
- Диаметр 37,2 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал Медаль
- Год 1859
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (8) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Медаль 1859 года "В память открытия монумента Императору Николаю I на коне". Золото. Это золотая монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5869 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 120000 EUR. Торги состоялись 22 марта 2023.
Сохранность
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- Знак (1)
Продавец Numismatica Ranieri
Дата 14 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
18589 $
Цена в валюте аукциона 17000 EUR
Продавец Künker
Дата 4 февраля 2009
Сохранность XF
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 29 мая 2007
Сохранность VF
Цена
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