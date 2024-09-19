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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Медаль 1859 года "В память открытия монумента Императору Николаю I на коне". Золото (Россия, Александр II)

Разновидность: Золото

Аверс монеты - Медаль 1859 года "В память открытия монумента Императору Николаю I на коне" Золото - цена золотой монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - Медаль 1859 года "В память открытия монумента Императору Николаю I на коне" Золото - цена золотой монеты - Россия, Александр II

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,868)
  • Вес null гр
  • Диаметр 37,2 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал Медаль
  • Год 1859
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (8) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Медаль 1859 года "В память открытия монумента Императору Николаю I на коне". Золото. Это золотая монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5869 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 120000 EUR. Торги состоялись 22 марта 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • CNG (1)
  • Goldberg (1)
  • Künker (3)
  • Numismatica Ranieri (1)
  • SINCONA (1)
  • Знак (1)
Россия Медаль 1859 "В память открытия монумента Императору Николаю I на коне" на аукционе Знак - November 24, 2023
Россия Медаль 1859 "В память открытия монумента Императору Николаю I на коне" на аукционе Знак - November 24, 2023
Продавец Знак
Дата 24 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Медаль 1859 "В память открытия монумента Императору Николаю I на коне" на аукционе Künker - March 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
130022 $
Цена в валюте аукциона 120000 EUR
Россия Медаль 1859 "В память открытия монумента Императору Николаю I на коне" на аукционе Numismatica Ranieri - May 14, 2017
Продавец Numismatica Ranieri
Дата 14 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
18589 $
Цена в валюте аукциона 17000 EUR
Россия Медаль 1859 "В память открытия монумента Императору Николаю I на коне" на аукционе SINCONA - July 1, 2011
Продавец SINCONA
Дата 1 июля 2011
Сохранность AU
Цена
Россия Медаль 1859 "В память открытия монумента Императору Николаю I на коне" на аукционе Künker - June 24, 2009
Продавец Künker
Дата 24 июня 2009
Сохранность XF
Цена
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Россия Медаль 1859 "В память открытия монумента Императору Николаю I на коне" на аукционе Künker - February 4, 2009
Продавец Künker
Дата 4 февраля 2009
Сохранность XF
Цена
******
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Россия Медаль 1859 "В память открытия монумента Императору Николаю I на коне" на аукционе Goldberg - May 29, 2007
Россия Медаль 1859 "В память открытия монумента Императору Николаю I на коне" на аукционе Goldberg - May 29, 2007
Продавец Goldberg
Дата 29 мая 2007
Сохранность VF
Цена
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Россия Медаль 1859 "В память открытия монумента Императору Николаю I на коне" на аукционе CNG - January 8, 2006
Продавец CNG
Дата 8 января 2006
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Медаль 1859 "В память открытия монумента Императору Николаю I на коне" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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