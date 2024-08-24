Денежка 1859 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денежка 1859 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 410 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 4000 PLN. Торги состоялись 18 октября 2013.

Сохранность PROOF (1) UNC (18) AU (31) XF (38) VF (15) F (1) Нет оценки (7) Сохранность (слабы) MS63 (4) MS62 (3) MS61 (1) MS60 (1) AU58 (6) AU55 (7) AU53 (1) AU50 (2) XF45 (3) XF40 (2) PF64 (1) DETAILS (4) BN (15) Сервис NGC (13) RNGA (5) ННР (4)

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