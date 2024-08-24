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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Денежка 1859 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - Денежка 1859 года ВМ "Варшавский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - Денежка 1859 года ВМ "Варшавский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,56 гр
  • Диаметр 18,3 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,718,922

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал Денежка
  • Год 1859
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (113)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денежка 1859 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 410 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 4000 PLN. Торги состоялись 18 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Денежка 1859 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MS67 - June 20, 2024
Продавец MS67
Дата 20 июня 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
299 $
Цена в валюте аукциона 25000 RUB
Россия Денежка 1859 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 14 EUR
Россия Денежка 1859 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Russiancoin - April 4, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 4 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Денежка 1859 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Россия Денежка 1859 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия Денежка 1859 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Heritage - February 5, 2024
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Россия Денежка 1859 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Россия Денежка 1859 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия Денежка 1859 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Россия Денежка 1859 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия Денежка 1859 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Денежка 1859 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Россия Денежка 1859 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность XF
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Россия Денежка 1859 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Pegasus Auctions - November 26, 2023
Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия Денежка 1859 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Россия Денежка 1859 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Денежка 1859 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Денежка 1859 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Россия Денежка 1859 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия Денежка 1859 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Россия Денежка 1859 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Денежка 1859 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - July 23, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 23 июля 2023
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
Россия Денежка 1859 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - July 23, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 23 июля 2023
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
Россия Денежка 1859 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - May 28, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 28 мая 2023
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
Россия Денежка 1859 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Россия Денежка 1859 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Россия Денежка 1859 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Россия Денежка 1859 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Денежка 1859 "Варшавский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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