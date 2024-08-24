Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Денежка 1859 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Александр II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,56 гр
- Диаметр 18,3 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,718,922
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал Денежка
- Год 1859
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (113)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денежка 1859 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 410 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 4000 PLN. Торги состоялись 18 октября 2013.
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Сохранность XF
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Сохранность AU55 BN NGC
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Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
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