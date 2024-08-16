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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Медаль 1859 года "В память открытия монумента Императору Николаю I на коне". Медь (Россия, Александр II)

Разновидность: Медь

Аверс монеты - Медаль 1859 года "В память открытия монумента Императору Николаю I на коне" Медь - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - Медаль 1859 года "В память открытия монумента Императору Николаю I на коне" Медь - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь (0,868)
  • Вес null гр
  • Диаметр 37,2 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал Медаль
  • Год 1859
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (55) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Медаль 1859 года "В память открытия монумента Императору Николаю I на коне". Медь. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1181 проданному на аукционе SINCONA AG за 4000 CHF. Торги состоялись 23 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Медаль 1859 "В память открытия монумента Императору Николаю I на коне" на аукционе BAC - May 7, 2024
Продавец BAC
Дата 7 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Россия Медаль 1859 "В память открытия монумента Императору Николаю I на коне" на аукционе St James’s - February 3, 2024
Продавец St James’s
Дата 3 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
202 $
Цена в валюте аукциона 160 GBP
Россия Медаль 1859 "В память открытия монумента Императору Николаю I на коне" на аукционе BAC - December 12, 2023
Продавец BAC
Дата 12 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Медаль 1859 "В память открытия монумента Императору Николаю I на коне" на аукционе BAC - July 25, 2023
Продавец BAC
Дата 25 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Медаль 1859 "В память открытия монумента Императору Николаю I на коне" на аукционе BAC - January 18, 2023
Продавец BAC
Дата 18 января 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Медаль 1859 "В память открытия монумента Императору Николаю I на коне" на аукционе BAC - September 7, 2022
Продавец BAC
Дата 7 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Медаль 1859 "В память открытия монумента Императору Николаю I на коне" на аукционе BAC - April 6, 2022
Продавец BAC
Дата 6 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Медаль 1859 "В память открытия монумента Императору Николаю I на коне" на аукционе BAC - October 27, 2021
Продавец BAC
Дата 27 октября 2021
Сохранность XF
Цена
Россия Медаль 1859 "В память открытия монумента Императору Николаю I на коне" на аукционе Baldwin's of St. James's - November 18, 2020
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 18 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
292 $
Цена в валюте аукциона 220 GBP
Россия Медаль 1859 "В память открытия монумента Императору Николаю I на коне" на аукционе Baldwin's of St. James's - November 18, 2020
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 18 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
Россия Медаль 1859 "В память открытия монумента Императору Николаю I на коне" на аукционе Baldwin's of St. James's - November 18, 2020
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 18 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Россия Медаль 1859 "В память открытия монумента Императору Николаю I на коне" на аукционе SINCONA - October 19, 2020
Продавец SINCONA
Дата 19 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия Медаль 1859 "В память открытия монумента Императору Николаю I на коне" на аукционе BAC - July 7, 2020
Продавец BAC
Дата 7 июля 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия Медаль 1859 "В память открытия монумента Императору Николаю I на коне" на аукционе BAC - December 19, 2019
Продавец BAC
Дата 19 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
Россия Медаль 1859 "В память открытия монумента Императору Николаю I на коне" на аукционе BAC - April 16, 2019
Продавец BAC
Дата 16 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
Россия Медаль 1859 "В память открытия монумента Императору Николаю I на коне" на аукционе New York Sale - January 10, 2019
Продавец New York Sale
Дата 10 января 2019
Сохранность AU
Цена
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Россия Медаль 1859 "В память открытия монумента Императору Николаю I на коне" на аукционе Heritage - January 7, 2019
Россия Медаль 1859 "В память открытия монумента Императору Николаю I на коне" на аукционе Heritage - January 7, 2019
Продавец Heritage
Дата 7 января 2019
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия Медаль 1859 "В память открытия монумента Императору Николаю I на коне" на аукционе SINCONA - October 23, 2018
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Россия Медаль 1859 "В память открытия монумента Императору Николаю I на коне" на аукционе SINCONA - October 22, 2018
Продавец SINCONA
Дата 22 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия Медаль 1859 "В память открытия монумента Императору Николаю I на коне" на аукционе Русское Наследие - October 13, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
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Россия Медаль 1859 "В память открытия монумента Императору Николаю I на коне" на аукционе Baldwin's of St. James's - September 27, 2018
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

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