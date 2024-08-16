Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Медаль 1859 года "В память открытия монумента Императору Николаю I на коне". Медь (Россия, Александр II)
Разновидность: Медь
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь (0,868)
- Вес null гр
- Диаметр 37,2 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал Медаль
- Год 1859
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (55) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Медаль 1859 года "В память открытия монумента Императору Николаю I на коне". Медь. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1181 проданному на аукционе SINCONA AG за 4000 CHF. Торги состоялись 23 октября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 18 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
292 $
Цена в валюте аукциона 220 GBP
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 18 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 19 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 10 января 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 января 2019
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 22 октября 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
******
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Где продать?
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