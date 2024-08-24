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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1859 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор". Короны широкие (Россия, Александр II)

Разновидность: Короны широкие

Аверс монеты - 1 копейка 1859 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" Короны широкие - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 1 копейка 1859 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" Короны широкие - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Имперская монета

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,12 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 11,059,200

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1859
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (42) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1859 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Короны широкие. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2308 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 1700 USD. Торги состоялись 18 января 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • AURORA (2)
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  • Numisbalt (1)
  • Pegasus Auctions (1)
  • Rare Coins (7)
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  • Russiancoin (6)
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  • Александр (5)
  • Имперская монета (15)
Россия 1 копейка 1859 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
Россия 1 копейка 1859 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Stephen Album - January 21, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 21 января 2024
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
1700 $
Цена в валюте аукциона 1700 USD
Россия 1 копейка 1859 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1859 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Pegasus Auctions - November 26, 2023
Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
131 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Россия 1 копейка 1859 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1859 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе RedSquare - August 5, 2023
Продавец RedSquare
Дата 5 августа 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1859 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Russiancoin - March 2, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1859 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1859 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Russiancoin - July 7, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 7 июля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1859 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - May 11, 2022
Россия 1 копейка 1859 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - May 11, 2022
Продавец Александр
Дата 11 мая 2022
Сохранность AU53 BN ННР
Цена
Россия 1 копейка 1859 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Россия 1 копейка 1859 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 8 марта 2022
Сохранность AU53 BN ННР
Цена
Россия 1 копейка 1859 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - January 12, 2022
Россия 1 копейка 1859 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - January 12, 2022
Продавец Александр
Дата 12 января 2022
Сохранность AU53 BN ННР
Цена
Россия 1 копейка 1859 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе AURORA - December 16, 2021
Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2021
Сохранность XF
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Россия 1 копейка 1859 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе AURORA - November 25, 2021
Продавец AURORA
Дата 25 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1859 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - October 13, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1859 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Россия 1 копейка 1859 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 28 октября 2021
Сохранность VF30
Цена
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Россия 1 копейка 1859 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Russiancoin - September 16, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 16 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1859 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Имперская монета - June 1, 2021
Россия 1 копейка 1859 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Имперская монета - June 1, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 1 июня 2021
Сохранность VF30
Цена
Россия 1 копейка 1859 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Имперская монета - April 27, 2021
Россия 1 копейка 1859 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Имперская монета - April 27, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 27 апреля 2021
Сохранность AU53 BN ННР
Цена
Россия 1 копейка 1859 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - April 7, 2021
Россия 1 копейка 1859 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - April 7, 2021
Продавец Александр
Дата 7 апреля 2021
Сохранность XF45
Цена
Россия 1 копейка 1859 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Russiancoin - March 11, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 11 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1859 "Екатеринбургский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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