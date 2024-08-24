1 копейка 1859 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор". Короны широкие (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1859 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Короны широкие. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2308 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 1700 USD. Торги состоялись 18 января 2024.

Сохранность UNC (2) AU (12) XF (12) VF (10) Нет оценки (6) Сохранность (слабы) MS63 (1) MS62 (1) AU58 (2) AU55 (1) AU53 (5) XF45 (4) VF35 (1) VF30 (9) RB (1) BN (8) Сервис NGC (2) PCGS (2) ННР (5)

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