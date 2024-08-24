Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1859 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор". Короны широкие (Россия, Александр II)
Разновидность: Короны широкие
Фотография: Имперская монета
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,12 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 11,059,200
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 1 копейка
- Год 1859
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (42) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1859 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Короны широкие. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2308 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 1700 USD. Торги состоялись 18 января 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stephen Album
Дата 21 января 2024
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
1700 $
Цена в валюте аукциона 1700 USD
Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
131 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 28 октября 2021
Сохранность VF30
Цена
******
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Где продать?
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