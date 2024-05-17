Имперская монета
Описание фирмы
- Название Имперская монета
- Страна Россия
- Год основания 2016
- Статус Действующая организация
- Официальная страница https://www.impercoin.ru/
Офис в Москве
- Страна Россия
- Город Москва
- Адрес ул. Шухова, 14 БЦ Шухова-Плаза, офис 415
- Телефон +7 (995) 157 76 07
- Email info@impercoin.ru
Аукционы
Обложка Дата Описание Лотов Сумма продаж
14 ноября 2024 27 ноября 2024 Интернет-аукцион 60 350 53,855 $
25 июня 2024 10 июля 2024 Интернет-аукцион 59 415 44,293 $
7 марта 2024 14 марта 2024 Интернет-аукцион 58 155 80,936 $
7 сентября 2022 21 сентября 2022 Интернет-аукцион 57 700 93,505 $
1 марта 2022 9 марта 2022 Интернет-аукцион 56 585 51,732 $
19 января 2022 26 января 2022 Интернет-аукцион 55 575 92,814 $
1 декабря 2021 8 декабря 2021 Интернет-аукцион 54 590 66,568 $
27 октября 2021 3 ноября 2021 Интернет-аукцион 53 630 80,273 $
22 сентября 2021 29 октября 2021 Интернет-аукцион 52 640 155,775 $
18 августа 2021 25 августа 2021 Интернет-аукцион 51 433 57,053 $
30 июня 2021 14 июля 2021 Интернет-аукцион 50 520 67,853 $
26 мая 2021 2 июня 2021 Интернет-аукцион 49 700 146,610 $
21 апреля 2021 28 апреля 2021 Интернет-аукцион 48 720 117,871 $
24 марта 2021 31 марта 2021 Интернет-аукцион 47 730 73,152 $
17 февраля 2021 24 февраля 2021 Интернет-аукцион 46 745 114,769 $
20 января 2021 27 января 2021 Интернет-аукцион 45 600 70,599 $
16 декабря 2020 23 декабря 2020 Интернет-аукцион 44 630 253,840 $
18 ноября 2020 25 ноября 2020 Интернет-аукцион 43 650 64,924 $
14 октября 2020 21 октября 2020 Интернет-аукцион 42 500 187,866 $
16 сентября 2020 23 сентября 2020 Интернет-аукцион 41 675 96,200 $