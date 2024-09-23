Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1859 года "В память открытия монумента Императору Николаю I на коне". Медь (Россия, Александр II)
Разновидность: Медь
Фотография: The New York Sale
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 16,8 гр
- Диаметр 35,5 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 1 рубль
- Год 1859
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1859 года "В память открытия монумента Императору Николаю I на коне". Медь. Это медная монета периода Александра II. Рекорд цены принадлежит лоту 25347 проданному на аукционе Heritage Auctions за 9200 USD. Торги состоялись 2 января 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Chaponnière & Hess-Divo (1)
- Heritage (1)
- Katz (1)
- New York Sale (1)
- Rauch (1)
- Solidus Numismatik (1)
- Teutoburger (1)
Продавец Solidus Numismatik
Дата 19 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
2032 $
Цена в валюте аукциона 1900 EUR
Продавец New York Sale
Дата 10 января 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 23 сентября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rauch
Дата 20 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Chaponnière & Hess-Divo
Дата 24 мая 2011
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 1 рубль 1859 "В память открытия монумента Императору Николаю I на коне" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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