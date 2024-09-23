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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1859 года "В память открытия монумента Императору Николаю I на коне". Медь (Россия, Александр II)

Разновидность: Медь

Аверс монеты - 1 рубль 1859 года "В память открытия монумента Императору Николаю I на коне" Медь - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 1 рубль 1859 года "В память открытия монумента Императору Николаю I на коне" Медь - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: The New York Sale

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 16,8 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1859
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1859 года "В память открытия монумента Императору Николаю I на коне". Медь. Это медная монета периода Александра II. Рекорд цены принадлежит лоту 25347 проданному на аукционе Heritage Auctions за 9200 USD. Торги состоялись 2 января 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Chaponnière & Hess-Divo (1)
  • Heritage (1)
  • Katz (1)
  • New York Sale (1)
  • Rauch (1)
  • Solidus Numismatik (1)
  • Teutoburger (1)
Россия 1 рубль 1859 "В память открытия монумента Императору Николаю I на коне" на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
1753 $
Цена в валюте аукциона 1650 EUR
Россия 1 рубль 1859 "В память открытия монумента Императору Николаю I на коне" на аукционе Solidus Numismatik - September 19, 2023
Продавец Solidus Numismatik
Дата 19 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
2032 $
Цена в валюте аукциона 1900 EUR
Россия 1 рубль 1859 "В память открытия монумента Императору Николаю I на коне" на аукционе New York Sale - January 10, 2019
Продавец New York Sale
Дата 10 января 2019
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1859 "В память открытия монумента Императору Николаю I на коне" на аукционе Katz - September 23, 2018
Продавец Katz
Дата 23 сентября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Россия 1 рубль 1859 "В память открытия монумента Императору Николаю I на коне" на аукционе Rauch - April 20, 2016
Продавец Rauch
Дата 20 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Россия 1 рубль 1859 "В память открытия монумента Императору Николаю I на коне" на аукционе Chaponnière & Hess-Divo - May 24, 2011
Продавец Chaponnière & Hess-Divo
Дата 24 мая 2011
Сохранность XF
Цена
******
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Россия 1 рубль 1859 "В память открытия монумента Императору Николаю I на коне" на аукционе Heritage - January 3, 2011
Россия 1 рубль 1859 "В память открытия монумента Императору Николаю I на коне" на аукционе Heritage - January 3, 2011
Продавец Heritage
Дата 3 января 2011
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1859 "В память открытия монумента Императору Николаю I на коне" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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