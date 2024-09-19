Денежка 1859 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор". Короны широкие (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денежка 1859 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Короны широкие. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1365 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 432 USD. Торги состоялись 13 февраля 2022.

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