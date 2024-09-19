Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Денежка 1859 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор". Короны широкие (Россия, Александр II)
Разновидность: Короны широкие
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,56 гр
- Диаметр 18,0 - 18,2 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 5,871,200
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал Денежка
- Год 1859
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денежка 1859 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Короны широкие. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1365 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 432 USD. Торги состоялись 13 февраля 2022.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность MS63 BN NGC
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Продавец Goldberg
Дата 14 февраля 2022
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 14 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 29 декабря 2019
Сохранность AU
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Продавец Katz
Дата 15 августа 2019
Сохранность VF
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Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 25 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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