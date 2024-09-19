Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Денежка 1859 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор". Короны широкие (Россия, Александр II)

Разновидность: Короны широкие

Аверс монеты - Денежка 1859 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" Короны широкие - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - Денежка 1859 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" Короны широкие - цена монеты - Россия, Александр II

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,56 гр
  • Диаметр 18,0 - 18,2 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,871,200

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал Денежка
  • Год 1859
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денежка 1859 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Короны широкие. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1365 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 432 USD. Торги состоялись 13 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (1)
  • Coins.ee (1)
  • COINSNET (1)
  • Goldberg (1)
  • Katz (4)
  • Rare Coins (2)
  • RedSquare (1)
  • Roma Numismatics (1)
  • Russiancoin (2)
  • Tauler & Fau (2)
  • Имперская монета (2)
  • Монеты и Медали (1)
  • Русское Наследие (2)
Россия Денежка 1859 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Денежка 1859 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 600 RUB
Россия Денежка 1859 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия Денежка 1859 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 500 RUB
Россия Денежка 1859 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Денежка 1859 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Денежка 1859 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - November 13, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 13 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Денежка 1859 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Россия Денежка 1859 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Денежка 1859 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Goldberg - February 14, 2022
Россия Денежка 1859 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Goldberg - February 14, 2022
Продавец Goldberg
Дата 14 февраля 2022
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Денежка 1859 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - October 30, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 30 октября 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Денежка 1859 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Tauler & Fau - December 14, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 14 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Денежка 1859 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе RedSquare - August 16, 2020
Продавец RedSquare
Дата 16 августа 2020
Сохранность VF
Цена
Россия Денежка 1859 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе COINSNET - May 24, 2020
Россия Денежка 1859 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе COINSNET - May 24, 2020
Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Денежка 1859 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Россия Денежка 1859 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность VF30
Цена
Россия Денежка 1859 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Katz - December 29, 2019
Продавец Katz
Дата 29 декабря 2019
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Денежка 1859 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Katz - November 2, 2019
Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Денежка 1859 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Katz - August 15, 2019
Продавец Katz
Дата 15 августа 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Денежка 1859 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Tauler & Fau - January 22, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 января 2019
Сохранность XF
Цена
Россия Денежка 1859 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - December 12, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Денежка 1859 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе AURORA - September 25, 2018
Продавец AURORA
Дата 25 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Денежка 1859 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Имперская монета - May 15, 2018
Россия Денежка 1859 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Имперская монета - May 15, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 15 мая 2018
Сохранность VF25
Цена
Россия Денежка 1859 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Katz - December 18, 2016
Продавец Katz
Дата 18 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Денежка 1859 "Екатеринбургский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Александра II Монеты России 1859 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом Денежка Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск