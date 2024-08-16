2 копейки 1859 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1859 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 386 проданному на аукционе AURORA за 87500 RUB. Торги состоялись 13 апреля 2023.

Сохранность UNC (2) AU (15) XF (14) VF (36) F (2) Нет оценки (4) Сохранность (слабы) MS62 (1) MS61 (1) AU58 (2) AU55 (2) AU53 (2) AU50 (1) XF45 (2) VF35 (1) DETAILS (3) BN (3) Сервис NGC (5) PCGS (1) ННР (1)

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