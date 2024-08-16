Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1859 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Александр II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10,24 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,595,340
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 2 копейки
- Год 1859
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (73)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1859 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 386 проданному на аукционе AURORA за 87500 RUB. Торги состоялись 13 апреля 2023.
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Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность F
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность VF
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
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Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
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Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
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Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность VF
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
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Дата 12 февраля 2023
Сохранность AU DETAILS PCGS
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Дата 9 декабря 2022
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Дата 10 ноября 2022
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Дата 10 ноября 2022
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность XF
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