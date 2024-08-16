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2 копейки 1859 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 2 копейки 1859 года ВМ "Варшавский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 2 копейки 1859 года ВМ "Варшавский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10,24 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,595,340

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1859
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (73)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1859 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 386 проданному на аукционе AURORA за 87500 RUB. Торги состоялись 13 апреля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1859 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Россия 2 копейки 1859 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 260 PLN
Россия 2 копейки 1859 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Россия 2 копейки 1859 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
234 $
Цена в валюте аукциона 950 PLN
Россия 2 копейки 1859 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Россия 2 копейки 1859 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность F
Цена
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Россия 2 копейки 1859 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Россия 2 копейки 1859 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1859 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Россия 2 копейки 1859 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1859 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Россия 2 копейки 1859 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1859 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Россия 2 копейки 1859 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 декабря 2023
Сохранность VF
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Россия 2 копейки 1859 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1859 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Россия 2 копейки 1859 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1859 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Россия 2 копейки 1859 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1859 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1859 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1859 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Россия 2 копейки 1859 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1859 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1859 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Россия 2 копейки 1859 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Россия 2 копейки 1859 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Россия 2 копейки 1859 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1859 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Россия 2 копейки 1859 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1859 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Россия 2 копейки 1859 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1859 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Россия 2 копейки 1859 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1859 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Россия 2 копейки 1859 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1859 "Варшавский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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