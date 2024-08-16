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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1859 года СПБ ФБ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 1 рубль 1859 года СПБ ФБ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 1 рубль 1859 года СПБ ФБ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 14,036

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1859
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (47)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1859 года со знаком СПБ ФБ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4737 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 55000 EUR. Торги состоялись 25 июня 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1859 СПБ ФБ на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1859 СПБ ФБ на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 1 рубль 1859 СПБ ФБ на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность UNC PL
Цена
14532 $
Цена в валюте аукциона 1350000 RUB
Россия 1 рубль 1859 СПБ ФБ на аукционе New York Sale - January 11, 2024
Продавец New York Sale
Дата 11 января 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
18000 $
Цена в валюте аукциона 18000 USD
Россия 1 рубль 1859 СПБ ФБ на аукционе Александр - November 16, 2022
Россия 1 рубль 1859 СПБ ФБ на аукционе Александр - November 16, 2022
Продавец Александр
Дата 16 ноября 2022
Сохранность MS62 PL RNGA
Цена
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Россия 1 рубль 1859 СПБ ФБ на аукционе Империя - October 29, 2022
Продавец Империя
Дата 29 октября 2022
Сохранность UNC PL
Цена
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Россия 1 рубль 1859 СПБ ФБ на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Россия 1 рубль 1859 СПБ ФБ на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
Россия 1 рубль 1859 СПБ ФБ на аукционе Rare Coins - December 4, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 4 декабря 2021
Сохранность PF62
Цена
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Россия 1 рубль 1859 СПБ ФБ на аукционе Александр - September 22, 2021
Россия 1 рубль 1859 СПБ ФБ на аукционе Александр - September 22, 2021
Продавец Александр
Дата 22 сентября 2021
Сохранность MS62 PL RNGA
Цена
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Россия 1 рубль 1859 СПБ ФБ на аукционе Русское Наследие - April 3, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 3 апреля 2021
Сохранность XF45
Цена
Россия 1 рубль 1859 СПБ ФБ на аукционе Künker - June 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1859 СПБ ФБ на аукционе Русское Наследие - April 11, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 11 апреля 2020
Сохранность MS63 PL RNGA
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Россия 1 рубль 1859 СПБ ФБ на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Россия 1 рубль 1859 СПБ ФБ на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность MS62
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Россия 1 рубль 1859 СПБ ФБ на аукционе Künker - January 30, 2020
Продавец Künker
Дата 30 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1859 СПБ ФБ на аукционе Русское Наследие - October 12, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность MS62 PL RNGA
Цена
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Россия 1 рубль 1859 СПБ ФБ на аукционе Künker - June 25, 2019
Продавец Künker
Дата 25 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1859 СПБ ФБ на аукционе SINCONA - October 23, 2018
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2018
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1859 СПБ ФБ на аукционе Русское Наследие - October 13, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность MS63 PL RNGA
Цена
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Россия 1 рубль 1859 СПБ ФБ на аукционе Александр - September 20, 2018
Россия 1 рубль 1859 СПБ ФБ на аукционе Александр - September 20, 2018
Продавец Александр
Дата 20 сентября 2018
Сохранность PF64
Цена
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Россия 1 рубль 1859 СПБ ФБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 15, 2018
Россия 1 рубль 1859 СПБ ФБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 15, 2018
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 апреля 2018
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1859 СПБ ФБ на аукционе Русское Наследие - December 16, 2017
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2017
Сохранность MS60 RNGA
Цена
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Россия 1 рубль 1859 СПБ ФБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - September 30, 2017
Россия 1 рубль 1859 СПБ ФБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - September 30, 2017
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 30 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1859 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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