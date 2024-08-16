1 рубль 1859 года СПБ ФБ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1859 года со знаком СПБ ФБ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4737 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 55000 EUR. Торги состоялись 25 июня 2020.

Сохранность PROOF (15) UNC (16) AU (7) XF (7) VF (1) Сохранность (слабы) MS63 (2) MS62 (7) MS60 (2) AU58 (2) XF45 (1) PF66 (1) PF65 (1) PF64 (1) PF63 (1) PF62 (2) DETAILS (1) CAMEO (1) PL (7) Сервис NGC (7) RNGA (6)

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