Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1859 года СПБ ФБ (Россия, Александр II)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 35,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 14,036
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 1 рубль
- Год 1859
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (47)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1859 года со знаком СПБ ФБ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4737 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 55000 EUR. Торги состоялись 25 июня 2020.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность UNC PL
Цена
14532 $
Цена в валюте аукциона 1350000 RUB
Продавец New York Sale
Дата 11 января 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
18000 $
Цена в валюте аукциона 18000 USD
Продавец Александр
Дата 16 ноября 2022
Сохранность MS62 PL RNGA
Цена
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Продавец Империя
Дата 29 октября 2022
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 4 декабря 2021
Сохранность PF62
Цена
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Продавец Александр
Дата 22 сентября 2021
Сохранность MS62 PL RNGA
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 11 апреля 2020
Сохранность MS63 PL RNGA
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность MS62
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность MS62 PL RNGA
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность MS63 PL RNGA
Цена
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Продавец Александр
Дата 20 сентября 2018
Сохранность PF64
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 апреля 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2017
Сохранность MS60 RNGA
Цена
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Где продать?
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