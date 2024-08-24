Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1859 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Александр II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,12 гр
- Диаметр 23,0 - 23,3 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,109,037
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 1 копейка
- Год 1859
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (77)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1859 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 240 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 10750 PLN. Торги состоялись 14 мая 2023.
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