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1 копейка 1859 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 1 копейка 1859 года ВМ "Варшавский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 1 копейка 1859 года ВМ "Варшавский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,12 гр
  • Диаметр 23,0 - 23,3 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,109,037

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1859
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (77)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1859 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 240 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 10750 PLN. Торги состоялись 14 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1859 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 1 копейка 1859 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность XF40
Цена
Россия 1 копейка 1859 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Россия 1 копейка 1859 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 200 PLN
Россия 1 копейка 1859 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Россия 1 копейка 1859 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 65 PLN
Россия 1 копейка 1859 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Россия 1 копейка 1859 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1859 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Россия 1 копейка 1859 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1859 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1859 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Знак - March 15, 2024
Россия 1 копейка 1859 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Знак - March 15, 2024
Продавец Знак
Дата 15 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1859 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе CoinsNB - February 18, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 18 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1859 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Россия 1 копейка 1859 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1859 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 1 копейка 1859 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1859 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Pegasus Auctions - November 26, 2023
Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
Россия 1 копейка 1859 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1859 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Россия 1 копейка 1859 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1859 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Россия 1 копейка 1859 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1859 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Россия 1 копейка 1859 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1859 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Россия 1 копейка 1859 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1859 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1859 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Россия 1 копейка 1859 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1859 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Россия 1 копейка 1859 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS65 RB PCGS
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Россия 1 копейка 1859 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Россия 1 копейка 1859 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1859 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

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