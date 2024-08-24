1 копейка 1859 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1859 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 240 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 10750 PLN. Торги состоялись 14 мая 2023.

Сохранность UNC (15) AU (6) XF (30) VF (20) Нет оценки (6) Сохранность (слабы) MS66 (1) MS65 (5) MS64 (3) MS63 (1) AU58 (2) AU55 (1) AU50 (1) XF45 (2) XF40 (3) VF35 (2) DETAILS (2) RB (4) BN (9) Сервис NGC (11) PCGS (3) RNGA (1)

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