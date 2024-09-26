Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1859 года ЕМ "Тип 1856-1859" (Россия, Александр II)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10,24 гр
- Диаметр 28,2 - 28,3 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 14,772,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 2 копейки
- Год 1859
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1859 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8 проданному на аукционе Русское Наследие за 70000 RUB. Торги состоялись 13 июня 2021.
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Продавец Numedux
Дата 24 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Stack's
Дата 24 февраля 2022
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 12 января 2022
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 8 марта 2021
Сохранность XF
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Продавец COINSNET
Дата 8 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 июля 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец RedSquare
Дата 26 мая 2020
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Где продать?
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