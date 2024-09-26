2 копейки 1859 года ЕМ "Тип 1856-1859" (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1859 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8 проданному на аукционе Русское Наследие за 70000 RUB. Торги состоялись 13 июня 2021.

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