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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1859 года ЕМ "Тип 1856-1859" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 2 копейки 1859 года ЕМ "Тип 1856-1859" - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 2 копейки 1859 года ЕМ "Тип 1856-1859" - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Русское Наследие

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10,24 гр
  • Диаметр 28,2 - 28,3 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 14,772,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1859
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1859 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8 проданному на аукционе Русское Наследие за 70000 RUB. Торги состоялись 13 июня 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Русский Нумизматический Дом (1)
  • Русское Наследие (1)
Россия 2 копейки 1859 ЕМ на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1859 ЕМ на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 650 RUB
Россия 2 копейки 1859 ЕМ на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Россия 2 копейки 1859 ЕМ на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 25 PLN
Россия 2 копейки 1859 ЕМ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1859 ЕМ на аукционе Numedux - September 24, 2022
Россия 2 копейки 1859 ЕМ на аукционе Numedux - September 24, 2022
Продавец Numedux
Дата 24 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1859 ЕМ на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Россия 2 копейки 1859 ЕМ на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1859 ЕМ на аукционе RedSquare - August 13, 2022
Продавец RedSquare
Дата 13 августа 2022
Сохранность AU55 BN
Цена
Россия 2 копейки 1859 ЕМ на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Россия 2 копейки 1859 ЕМ на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Продавец Денга1700
Дата 18 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1859 ЕМ на аукционе Александр - June 8, 2022
Россия 2 копейки 1859 ЕМ на аукционе Александр - June 8, 2022
Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность XF40
Цена
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Россия 2 копейки 1859 ЕМ на аукционе Stack's - February 24, 2022
Россия 2 копейки 1859 ЕМ на аукционе Stack's - February 24, 2022
Продавец Stack's
Дата 24 февраля 2022
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1859 ЕМ на аукционе Александр - January 12, 2022
Россия 2 копейки 1859 ЕМ на аукционе Александр - January 12, 2022
Продавец Александр
Дата 12 января 2022
Сохранность XF45
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Россия 2 копейки 1859 ЕМ на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Россия 2 копейки 1859 ЕМ на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Продавец Денга1700
Дата 13 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1859 ЕМ на аукционе Katz - September 19, 2021
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1859 ЕМ на аукционе Русское Наследие - June 13, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
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Россия 2 копейки 1859 ЕМ на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Россия 2 копейки 1859 ЕМ на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Продавец COINSNET
Дата 8 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1859 ЕМ на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Россия 2 копейки 1859 ЕМ на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Продавец COINSNET
Дата 8 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1859 ЕМ на аукционе Katz - March 7, 2021
Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1859 ЕМ на аукционе RedSquare - July 26, 2020
Продавец RedSquare
Дата 26 июля 2020
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1859 ЕМ на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 2, 2020
Россия 2 копейки 1859 ЕМ на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 2, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 июля 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1859 ЕМ на аукционе RedSquare - May 26, 2020
Россия 2 копейки 1859 ЕМ на аукционе RedSquare - May 26, 2020
Продавец RedSquare
Дата 26 мая 2020
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1859 ЕМ на аукционе Janas - March 21, 2020
Россия 2 копейки 1859 ЕМ на аукционе Janas - March 21, 2020
Продавец Janas
Дата 21 марта 2020
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1859 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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