Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка 1859 года ЕМ. Короны малые (Россия, Александр II)
Разновидность: Короны малые
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,28 гр
- Диаметр 14,4 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,833,600
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал Полушка
- Год 1859
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (75) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1859 года со знаком ЕМ. Короны малые. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1263 проданному на аукционе The New York Sale за 600 USD. Торги состоялись 9 января 2014.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 11 января 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность MS64
Цена
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Продавец MS67
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 18 января 2023
Сохранность MS63 RB CGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 14 февраля 2022
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
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Где продать?
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