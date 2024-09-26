Полушка 1859 года ЕМ. Короны малые (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1859 года со знаком ЕМ. Короны малые. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1263 проданному на аукционе The New York Sale за 600 USD. Торги состоялись 9 января 2014.

Сохранность UNC (40) AU (18) XF (9) VF (5) F (1) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS65 (2) MS64 (5) MS63 (11) MS62 (14) MS61 (2) MS60 (1) AU58 (1) AU55 (5) AU50 (4) XF45 (2) XF40 (1) VF30 (1) RB (8) BN (20) Сервис NGC (20) ННР (4) CGC (1) PCGS (3)

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