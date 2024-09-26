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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка 1859 года ЕМ. Короны малые (Россия, Александр II)

Разновидность: Короны малые

Аверс монеты - Полушка 1859 года ЕМ Короны малые - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - Полушка 1859 года ЕМ Короны малые - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,28 гр
  • Диаметр 14,4 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,833,600

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал Полушка
  • Год 1859
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (75) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1859 года со знаком ЕМ. Короны малые. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1263 проданному на аукционе The New York Sale за 600 USD. Торги состоялись 9 января 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полушка 1859 ЕМ на аукционе MS67 - June 20, 2024
Продавец MS67
Дата 20 июня 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
419 $
Цена в валюте аукциона 35000 RUB
Россия Полушка 1859 ЕМ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия Полушка 1859 ЕМ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
266 $
Цена в валюте аукциона 245 EUR
Россия Полушка 1859 ЕМ на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
Россия Полушка 1859 ЕМ на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия Полушка 1859 ЕМ на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка 1859 ЕМ на аукционе Heritage - February 5, 2024
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия Полушка 1859 ЕМ на аукционе New York Sale - January 11, 2024
Продавец New York Sale
Дата 11 января 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия Полушка 1859 ЕМ на аукционе Александр - December 20, 2023
Россия Полушка 1859 ЕМ на аукционе Александр - December 20, 2023
Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
Россия Полушка 1859 ЕМ на аукционе Александр - November 22, 2023
Россия Полушка 1859 ЕМ на аукционе Александр - November 22, 2023
Продавец Александр
Дата 22 ноября 2023
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
Россия Полушка 1859 ЕМ на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
Россия Полушка 1859 ЕМ на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Россия Полушка 1859 ЕМ на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
Россия Полушка 1859 ЕМ на аукционе Александр - August 2, 2023
Россия Полушка 1859 ЕМ на аукционе Александр - August 2, 2023
Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
Россия Полушка 1859 ЕМ на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Россия Полушка 1859 ЕМ на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
Россия Полушка 1859 ЕМ на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность MS64
Цена
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Россия Полушка 1859 ЕМ на аукционе MS67 - May 16, 2023
Продавец MS67
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Россия Полушка 1859 ЕМ на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка 1859 ЕМ на аукционе MUNZE - January 18, 2023
Продавец MUNZE
Дата 18 января 2023
Сохранность MS63 RB CGC
Цена
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Россия Полушка 1859 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия Полушка 1859 ЕМ на аукционе AURORA - July 6, 2022
Продавец AURORA
Дата 6 июля 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия Полушка 1859 ЕМ на аукционе Goldberg - February 14, 2022
Россия Полушка 1859 ЕМ на аукционе Goldberg - February 14, 2022
Продавец Goldberg
Дата 14 февраля 2022
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
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Россия Полушка 1859 ЕМ на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Россия Полушка 1859 ЕМ на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность AU50
Цена
Россия Полушка 1859 ЕМ на аукционе Numisbalt - December 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи Полушка 1859 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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