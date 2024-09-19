Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1859 года СПБ "Тип 1859-1860". Без инициалов минцмейстера (Россия, Александр II)
Разновидность: Без инициалов минцмейстера
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 1,04 гр
- Чистого серебра (0,029 oz) 0,9027 гр
- Диаметр 15,1 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 5 копеек
- Год 1859
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1859 года со знаком СПБ. Без инициалов минцмейстера. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 45 проданному на аукционе MS67 за 1500000 RUB. Торги состоялись 17 мая 2023.
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Продавец Александр
Дата 1 июня 2018
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 16 декабря 2016
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 29 ноября 2015
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Александр
Дата 27 марта 2015
Сохранность MS60
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 октября 2013
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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