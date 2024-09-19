5 копеек 1859 года СПБ "Тип 1859-1860". Без инициалов минцмейстера (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1859 года со знаком СПБ. Без инициалов минцмейстера. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 45 проданному на аукционе MS67 за 1500000 RUB. Торги состоялись 17 мая 2023.

Сохранность UNC (4) AU (4) XF (3) Сохранность (слабы) MS63 (1) MS60 (1) AU58 (1) AU53 (1) XF45 (2) Сервис NGC (5) Прочие фильтры Монеты из коллекций (1)