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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1859 года СПБ "Тип 1859-1860". Без инициалов минцмейстера (Россия, Александр II)

Разновидность: Без инициалов минцмейстера

Аверс монеты - 5 копеек 1859 года СПБ "Тип 1859-1860" Без инициалов минцмейстера - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 5 копеек 1859 года СПБ "Тип 1859-1860" Без инициалов минцмейстера - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 1,04 гр
  • Чистого серебра (0,029 oz) 0,9027 гр
  • Диаметр 15,1 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1859
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1859 года со знаком СПБ. Без инициалов минцмейстера. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 45 проданному на аукционе MS67 за 1500000 RUB. Торги состоялись 17 мая 2023.

Сохранность
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Россия 5 копеек 1859 СПБ на аукционе MS67 - May 17, 2023
Продавец MS67
Дата 17 мая 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
18636 $
Цена в валюте аукциона 1500000 RUB
Россия 5 копеек 1859 СПБ на аукционе AURORA - November 11, 2021
Продавец AURORA
Дата 11 ноября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
Россия 5 копеек 1859 СПБ на аукционе AURORA - November 25, 2020
Продавец AURORA
Дата 25 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
5267 $
Цена в валюте аукциона 400000 RUB
Россия 5 копеек 1859 СПБ на аукционе Александр - June 1, 2018
Россия 5 копеек 1859 СПБ на аукционе Александр - June 1, 2018
Продавец Александр
Дата 1 июня 2018
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1859 СПБ на аукционе Александр - December 16, 2016
Россия 5 копеек 1859 СПБ на аукционе Александр - December 16, 2016
Продавец Александр
Дата 16 декабря 2016
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1859 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - November 29, 2015
Россия 5 копеек 1859 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - November 29, 2015
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 29 ноября 2015
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1859 СПБ на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1859 СПБ на аукционе Александр - March 27, 2015
Россия 5 копеек 1859 СПБ на аукционе Александр - March 27, 2015
Продавец Александр
Дата 27 марта 2015
Сохранность MS60
Цена
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Россия 5 копеек 1859 СПБ на аукционе Künker - October 11, 2013
Продавец Künker
Дата 11 октября 2013
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1859 СПБ на аукционе Künker - March 9, 2009
Продавец Künker
Дата 9 марта 2009
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1859 СПБ на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Россия 5 копеек 1859 СПБ на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1859 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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