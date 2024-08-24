3 копейки 1859 года ЕМ "Тип 1856-1859" (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1859 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 147 проданному на аукционе Русское Наследие за 270000 RUB. Торги состоялись 16 декабря 2023.

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