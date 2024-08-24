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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1859 года ЕМ "Тип 1856-1859" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 3 копейки 1859 года ЕМ "Тип 1856-1859" - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 3 копейки 1859 года ЕМ "Тип 1856-1859" - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 15,36 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 15,821,333

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1859
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (66)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1859 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 147 проданному на аукционе Русское Наследие за 270000 RUB. Торги состоялись 16 декабря 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 3 копейки 1859 ЕМ на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 3 копейки 1859 ЕМ на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 4800 RUB
Россия 3 копейки 1859 ЕМ на аукционе Russiancoin - January 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 400 RUB
Россия 3 копейки 1859 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 копейки 1859 ЕМ на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Россия 3 копейки 1859 ЕМ на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS63 RB RNGA
Цена
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Россия 3 копейки 1859 ЕМ на аукционе Russiancoin - August 31, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 31 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1859 ЕМ на аукционе COINSTORE - August 6, 2023
Россия 3 копейки 1859 ЕМ на аукционе COINSTORE - August 6, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 6 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 3 копейки 1859 ЕМ на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Россия 3 копейки 1859 ЕМ на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
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Россия 3 копейки 1859 ЕМ на аукционе Russiancoin - April 13, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 13 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1859 ЕМ на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность UNC
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Россия 3 копейки 1859 ЕМ на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Россия 3 копейки 1859 ЕМ на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность XF
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Россия 3 копейки 1859 ЕМ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 3 копейки 1859 ЕМ на аукционе Русское Наследие - February 19, 2023
Россия 3 копейки 1859 ЕМ на аукционе Русское Наследие - February 19, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 19 февраля 2023
Сохранность MS62 BN NGC
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Россия 3 копейки 1859 ЕМ на аукционе Coins.ee - December 11, 2022
Россия 3 копейки 1859 ЕМ на аукционе Coins.ee - December 11, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 11 декабря 2022
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1859 ЕМ на аукционе Александр - January 14, 2023
Россия 3 копейки 1859 ЕМ на аукционе Александр - January 14, 2023
Продавец Александр
Дата 14 января 2023
Сохранность VF35
Цена
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Россия 3 копейки 1859 ЕМ на аукционе Russiancoin - November 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1859 ЕМ на аукционе Александр - November 16, 2022
Россия 3 копейки 1859 ЕМ на аукционе Александр - November 16, 2022
Продавец Александр
Дата 16 ноября 2022
Сохранность VF35
Цена
Россия 3 копейки 1859 ЕМ на аукционе Александр - October 19, 2022
Россия 3 копейки 1859 ЕМ на аукционе Александр - October 19, 2022
Продавец Александр
Дата 19 октября 2022
Сохранность VF35
Цена
Россия 3 копейки 1859 ЕМ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Россия 3 копейки 1859 ЕМ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 копейки 1859 ЕМ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Россия 3 копейки 1859 ЕМ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1859 ЕМ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Россия 3 копейки 1859 ЕМ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 копейки 1859 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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