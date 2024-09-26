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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1859 года ЕМ "Тип 1856-1859" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 5 копеек 1859 года ЕМ "Тип 1856-1859" - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 5 копеек 1859 года ЕМ "Тип 1856-1859" - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 25,59 гр
  • Диаметр 35,8 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 19,441,360

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1859
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (48)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1859 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 29452 проданному на аукционе Heritage Auctions за 999 USD. Торги состоялись 20 января 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1859 ЕМ на аукционе Hermes Auctions - June 17, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
138 $
Цена в валюте аукциона 12250 RUB
Россия 5 копеек 1859 ЕМ на аукционе Auctiones - June 16, 2024
Продавец Auctiones
Дата 16 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1859 ЕМ на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Россия 5 копеек 1859 ЕМ на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность XF
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Россия 5 копеек 1859 ЕМ на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1859 ЕМ на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1859 ЕМ на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1859 ЕМ на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1859 ЕМ на аукционе Империя - July 14, 2023
Продавец Империя
Дата 14 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1859 ЕМ на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1859 ЕМ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1859 ЕМ на аукционе Auctiones - June 18, 2023
Продавец Auctiones
Дата 18 июня 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1859 ЕМ на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Россия 5 копеек 1859 ЕМ на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Продавец Денга1700
Дата 24 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1859 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1859 ЕМ на аукционе Русское Наследие - November 27, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 27 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1859 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - October 6, 2022
Россия 5 копеек 1859 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - October 6, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1859 ЕМ на аукционе Русское Наследие - May 8, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1859 ЕМ на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Россия 5 копеек 1859 ЕМ на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Продавец Денга1700
Дата 13 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1859 ЕМ на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1859 ЕМ на аукционе Katz - September 19, 2021
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1859 ЕМ на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1859 ЕМ на аукционе Александр - April 7, 2021
Россия 5 копеек 1859 ЕМ на аукционе Александр - April 7, 2021
Продавец Александр
Дата 7 апреля 2021
Сохранность VF35
Цена

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1859 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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