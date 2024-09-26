5 копеек 1859 года ЕМ "Тип 1856-1859" (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1859 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 29452 проданному на аукционе Heritage Auctions за 999 USD. Торги состоялись 20 января 2014.

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