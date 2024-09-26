Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1859 года ЕМ "Тип 1856-1859" (Россия, Александр II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 25,59 гр
- Диаметр 35,8 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 19,441,360
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 5 копеек
- Год 1859
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (48)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1859 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 29452 проданному на аукционе Heritage Auctions за 999 USD. Торги состоялись 20 января 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
138 $
Цена в валюте аукциона 12250 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 27 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 6 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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