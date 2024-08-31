Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 рублей 1859 года СПБ ПФ (Россия, Александр II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,54 гр
- Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
- Диаметр 22,6 мм
- Гурт пунктир
- Тираж UNC 3,900,004
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 5 рублей
- Год 1859
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (85)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1859 года со знаком СПБ ПФ. Это золотая монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 149 проданному на аукционе Редкие Монеты за 12000 USD. Торги состоялись 20 апреля 2019.
Сохранность
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Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
9708 $
Цена в валюте аукциона 9000 EUR
Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 26 октября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 22 апреля 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Александр
Дата 8 марта 2023
Сохранность MS61
Цена
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Продавец AURORA
Дата 19 января 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 18 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Империя
Дата 15 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец AURORA
Дата 24 августа 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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