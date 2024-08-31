5 рублей 1859 года СПБ ПФ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1859 года со знаком СПБ ПФ. Это золотая монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 149 проданному на аукционе Редкие Монеты за 12000 USD. Торги состоялись 20 апреля 2019.

Сохранность PROOF (1) UNC (38) AU (27) XF (13) VF (4) Сохранность (слабы) MS65 (1) MS63 (9) MS62 (10) MS61 (6) MS60 (3) AU58 (4) AU55 (2) XF40 (1) DETAILS (6) Сервис NGC (17) PCGS (8) ННР (3) Прочие фильтры Монеты из коллекций (1)

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