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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 рублей 1859 года СПБ ПФ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 5 рублей 1859 года СПБ ПФ - цена золотой монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 5 рублей 1859 года СПБ ПФ - цена золотой монеты - Россия, Александр II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,54 гр
  • Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
  • Диаметр 22,6 мм
  • Гурт пунктир
  • Тираж UNC 3,900,004

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1859
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (85)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1859 года со знаком СПБ ПФ. Это золотая монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 149 проданному на аукционе Редкие Монеты за 12000 USD. Торги состоялись 20 апреля 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 рублей 1859 СПБ ПФ на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
9708 $
Цена в валюте аукциона 9000 EUR
Россия 5 рублей 1859 СПБ ПФ на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия 5 рублей 1859 СПБ ПФ на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
Россия 5 рублей 1859 СПБ ПФ на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность AU
Цена
1947 $
Цена в валюте аукциона 180000 RUB
Россия 5 рублей 1859 СПБ ПФ на аукционе Александр - December 20, 2023
Россия 5 рублей 1859 СПБ ПФ на аукционе Александр - December 20, 2023
Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1859 СПБ ПФ на аукционе AURORA - October 26, 2023
Продавец AURORA
Дата 26 октября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1859 СПБ ПФ на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1859 СПБ ПФ на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1859 СПБ ПФ на аукционе Katz - May 13, 2023
Продавец Katz
Дата 13 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 рублей 1859 СПБ ПФ на аукционе Stack's - April 22, 2023
Россия 5 рублей 1859 СПБ ПФ на аукционе Stack's - April 22, 2023
Продавец Stack's
Дата 22 апреля 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Россия 5 рублей 1859 СПБ ПФ на аукционе Александр - March 8, 2023
Россия 5 рублей 1859 СПБ ПФ на аукционе Александр - March 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 марта 2023
Сохранность MS61
Цена
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Россия 5 рублей 1859 СПБ ПФ на аукционе Империя - February 2, 2023
Продавец Империя
Дата 2 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 5 рублей 1859 СПБ ПФ на аукционе AURORA - January 19, 2023
Продавец AURORA
Дата 19 января 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 рублей 1859 СПБ ПФ на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS61 ННР
Цена
Россия 5 рублей 1859 СПБ ПФ на аукционе Katz - September 18, 2022
Продавец Katz
Дата 18 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 рублей 1859 СПБ ПФ на аукционе Империя - September 15, 2022
Продавец Империя
Дата 15 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 рублей 1859 СПБ ПФ на аукционе AURORA - August 24, 2022
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 рублей 1859 СПБ ПФ на аукционе Русское Наследие - May 22, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 22 мая 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 5 рублей 1859 СПБ ПФ на аукционе Katz - March 20, 2022
Продавец Katz
Дата 20 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 рублей 1859 СПБ ПФ на аукционе Numisbalt - February 13, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1859 СПБ ПФ на аукционе Künker - January 26, 2022
Продавец Künker
Дата 26 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1859 СПБ ПФ на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 рублей 1859 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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