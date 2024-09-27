Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1859 года СПБ ФБ (Россия, Александр II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 2,07 гр
- Чистого серебра (0,0578 oz) 1,7968 гр
- Диаметр 17,65 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,920,005
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 10 копеек
- Год 1859
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (190)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1859 года со знаком СПБ ФБ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 258 проданному на аукционе MS67 за 100000 RUB. Торги состоялись 18 декабря 2019.
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Сохранность (слабы)
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