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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1859 года СПБ ФБ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 10 копеек 1859 года СПБ ФБ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 10 копеек 1859 года СПБ ФБ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 2,07 гр
  • Чистого серебра (0,0578 oz) 1,7968 гр
  • Диаметр 17,65 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,920,005

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1859
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (190)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1859 года со знаком СПБ ФБ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 258 проданному на аукционе MS67 за 100000 RUB. Торги состоялись 18 декабря 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1859 СПБ ФБ на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 10 копеек 1859 СПБ ФБ на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность AU55
Цена
123 $
Цена в валюте аукциона 11000 RUB
Россия 10 копеек 1859 СПБ ФБ на аукционе Heritage - June 13, 2024
Продавец Heritage
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
440 $
Цена в валюте аукциона 440 USD
Россия 10 копеек 1859 СПБ ФБ на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1859 СПБ ФБ на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность UNC PL
Цена
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Россия 10 копеек 1859 СПБ ФБ на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Россия 10 копеек 1859 СПБ ФБ на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1859 СПБ ФБ на аукционе Александр - March 20, 2024
Россия 10 копеек 1859 СПБ ФБ на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1859 СПБ ФБ на аукционе Heritage - February 5, 2024
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1859 СПБ ФБ на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1859 СПБ ФБ на аукционе Александр - December 20, 2023
Россия 10 копеек 1859 СПБ ФБ на аукционе Александр - December 20, 2023
Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1859 СПБ ФБ на аукционе Katz - December 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF
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Россия 10 копеек 1859 СПБ ФБ на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1859 СПБ ФБ на аукционе NOONANS - October 4, 2023
Продавец NOONANS
Дата 4 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1859 СПБ ФБ на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1859 СПБ ФБ на аукционе AURORA - July 6, 2023
Продавец AURORA
Дата 6 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1859 СПБ ФБ на аукционе Русское Наследие - June 11, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 11 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1859 СПБ ФБ на аукционе Русское Наследие - April 23, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 23 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1859 СПБ ФБ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1859 СПБ ФБ на аукционе Русское Наследие - March 19, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 19 марта 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1859 СПБ ФБ на аукционе Русское Наследие - February 19, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 19 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1859 СПБ ФБ на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Россия 10 копеек 1859 СПБ ФБ на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1859 СПБ ФБ на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Россия 10 копеек 1859 СПБ ФБ на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность UNC PL
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1859 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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