10 копеек 1859 года СПБ ФБ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1859 года со знаком СПБ ФБ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 258 проданному на аукционе MS67 за 100000 RUB. Торги состоялись 18 декабря 2019.

Сохранность PROOF (20) UNC (73) AU (60) XF (22) VF (10) F (2) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS66 (1) MS65 (2) MS64 (8) MS63 (15) MS62 (7) MS61 (5) MS60 (8) AU58 (7) AU55 (9) AU53 (3) AU50 (4) XF45 (3) XF40 (2) VF20 (1) PF64 (1) PF63 (11) PF60 (1) DETAILS (3) PL (1) Сервис PCGS (3) NGC (39) ННР (5) RNGA (1)

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