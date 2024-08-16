Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1859 года СПБ ФБ. Малая корона (Россия, Александр II)
Разновидность: Малая корона
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 10,37 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
- Диаметр 28,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,392,005
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал Полтина
- Год 1859
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (502) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1859 года со знаком СПБ ФБ. Малая корона. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 338 проданному на аукционе Редкие Монеты за 750000 RUB. Торги состоялись 4 декабря 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
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Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность VF
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Дата 24 мая 2024
Сохранность UNC PL
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Дата 12 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
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Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность Нет оценки
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Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
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