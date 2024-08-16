Полтина 1859 года СПБ ФБ. Малая корона (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1859 года со знаком СПБ ФБ. Малая корона. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 338 проданному на аукционе Редкие Монеты за 750000 RUB. Торги состоялись 4 декабря 2021.

Сохранность PROOF (37) PROOFLIKE (4) UNC (172) AU (102) XF (126) VF (28) F (1) Нет оценки (24) Сохранность (слабы) MS66 (1) MS65 (3) MS64 (14) MS63 (18) MS62 (35) MS61 (19) MS60 (16) AU58 (14) AU55 (13) AU53 (9) AU50 (15) XF45 (10) XF40 (3) VF35 (5) PF65 (1) PF63 (10) PF62 (2) PF61 (6) PL62 (4) DETAILS (13) CAMEO (3) PL (36) Сервис ННР (25) NGC (66) PCGS (28) CGC (2) RNGA (10) ANACS (2)

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