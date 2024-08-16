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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1859 года СПБ ФБ. Малая корона (Россия, Александр II)

Разновидность: Малая корона

Аверс монеты - Полтина 1859 года СПБ ФБ Малая корона - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - Полтина 1859 года СПБ ФБ Малая корона - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 10,37 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,392,005

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал Полтина
  • Год 1859
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (502) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1859 года со знаком СПБ ФБ. Малая корона. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 338 проданному на аукционе Редкие Монеты за 750000 RUB. Торги состоялись 4 декабря 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1859 СПБ ФБ на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия Полтина 1859 СПБ ФБ на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность PF DETAILS ННР
Цена
Россия Полтина 1859 СПБ ФБ на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия Полтина 1859 СПБ ФБ на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность MS61 PL NGC
Цена
Россия Полтина 1859 СПБ ФБ на аукционе Восточно-европейский - July 27, 2024
Продавец Восточно-европейский
Дата 27 июля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
Россия Полтина 1859 СПБ ФБ на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
59 $
Цена в валюте аукциона 5250 RUB
Россия Полтина 1859 СПБ ФБ на аукционе BAC - June 25, 2024
Продавец BAC
Дата 25 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1859 СПБ ФБ на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Россия Полтина 1859 СПБ ФБ на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS61 PL NGC
Цена
Россия Полтина 1859 СПБ ФБ на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия Полтина 1859 СПБ ФБ на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность PF DETAILS ННР
Цена
Россия Полтина 1859 СПБ ФБ на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS60
Цена
Россия Полтина 1859 СПБ ФБ на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
92 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Россия Полтина 1859 СПБ ФБ на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Россия Полтина 1859 СПБ ФБ на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1859 СПБ ФБ на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Россия Полтина 1859 СПБ ФБ на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1859 СПБ ФБ на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность UNC PL
Цена
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Россия Полтина 1859 СПБ ФБ на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1859 СПБ ФБ на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия Полтина 1859 СПБ ФБ на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS61 PL NGC
Цена
Россия Полтина 1859 СПБ ФБ на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия Полтина 1859 СПБ ФБ на аукционе Stack's - April 22, 2024
Россия Полтина 1859 СПБ ФБ на аукционе Stack's - April 22, 2024
Продавец Stack's
Дата 22 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия Полтина 1859 СПБ ФБ на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Россия Полтина 1859 СПБ ФБ на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1859 СПБ ФБ на аукционе Александр - March 20, 2024
Россия Полтина 1859 СПБ ФБ на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность PF DETAILS ННР
Цена
Россия Полтина 1859 СПБ ФБ на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Россия Полтина 1859 СПБ ФБ на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полтина 1859 СПБ ФБ на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия Полтина 1859 СПБ ФБ на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина 1859 СПБ ФБ на аукционе Stack's - March 1, 2024
Россия Полтина 1859 СПБ ФБ на аукционе Stack's - March 1, 2024
Продавец Stack's
Дата 1 марта 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Где продать?

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