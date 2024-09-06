Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1859 года СПБ ФБ. Большая корона (Россия, Александр II)
Разновидность: Большая корона
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 10,37 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
- Диаметр 28,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,392,005
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал Полтина
- Год 1859
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1859 года со знаком СПБ ФБ. Большая корона. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1263 проданному на аукционе SINCONA AG за 36000 CHF. Торги состоялись 23 октября 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2017
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
36531 $
Цена в валюте аукциона 36000 CHF
Продавец Александр
Дата 24 сентября 2016
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
30000 $
Цена в валюте аукциона 30000 USD
Продавец Александр
Дата 19 декабря 2015
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
******
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Продавец Империя
Дата 6 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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