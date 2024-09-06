Полтина 1859 года СПБ ФБ. Большая корона (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1859 года со знаком СПБ ФБ. Большая корона. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1263 проданному на аукционе SINCONA AG за 36000 CHF. Торги состоялись 23 октября 2017.

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