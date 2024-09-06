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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1859 года СПБ ФБ. Большая корона (Россия, Александр II)

Разновидность: Большая корона

Аверс монеты - Полтина 1859 года СПБ ФБ Большая корона - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - Полтина 1859 года СПБ ФБ Большая корона - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 10,37 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,392,005

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал Полтина
  • Год 1859
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1859 года со знаком СПБ ФБ. Большая корона. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1263 проданному на аукционе SINCONA AG за 36000 CHF. Торги состоялись 23 октября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1859 СПБ ФБ на аукционе Империя - December 16, 2023
Продавец Империя
Дата 16 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1859 СПБ ФБ на аукционе SINCONA - October 23, 2017
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2017
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
36531 $
Цена в валюте аукциона 36000 CHF
Россия Полтина 1859 СПБ ФБ на аукционе Александр - September 24, 2016
Россия Полтина 1859 СПБ ФБ на аукционе Александр - September 24, 2016
Продавец Александр
Дата 24 сентября 2016
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
30000 $
Цена в валюте аукциона 30000 USD
Россия Полтина 1859 СПБ ФБ на аукционе Александр - December 19, 2015
Россия Полтина 1859 СПБ ФБ на аукционе Александр - December 19, 2015
Продавец Александр
Дата 19 декабря 2015
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
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Россия Полтина 1859 СПБ ФБ на аукционе Александр - September 19, 2015
Россия Полтина 1859 СПБ ФБ на аукционе Александр - September 19, 2015
Продавец Александр
Дата 19 сентября 2015
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
Россия Полтина 1859 СПБ ФБ на аукционе Империя - December 6, 2014
Продавец Империя
Дата 6 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1859 СПБ ФБ на аукционе Империя - November 17, 2012
Продавец Империя
Дата 17 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1859 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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