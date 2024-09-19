Полушка 1859 года ЕМ. Короны большие (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1859 года со знаком ЕМ. Короны большие. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2128 проданному на аукционе The New York Sale за 400 USD. Торги состоялись 13 января 2022.

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