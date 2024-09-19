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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка 1859 года ЕМ. Короны большие (Россия, Александр II)

Разновидность: Короны большие

Аверс монеты - Полушка 1859 года ЕМ Короны большие - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - Полушка 1859 года ЕМ Короны большие - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,28 гр
  • Диаметр 14,2 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,833,600

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал Полушка
  • Год 1859
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (36) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1859 года со знаком ЕМ. Короны большие. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2128 проданному на аукционе The New York Sale за 400 USD. Торги состоялись 13 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • НИКО (1)
Россия Полушка 1859 ЕМ на аукционе Heritage - February 5, 2024
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
94 $
Цена в валюте аукциона 94 USD
Россия Полушка 1859 ЕМ на аукционе Stephen Album - January 21, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 21 января 2024
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
110 $
Цена в валюте аукциона 110 USD
Россия Полушка 1859 ЕМ на аукционе Александр - August 30, 2023
Россия Полушка 1859 ЕМ на аукционе Александр - August 30, 2023
Продавец Александр
Дата 30 августа 2023
Сохранность AU50
Цена
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Россия Полушка 1859 ЕМ на аукционе Александр - August 2, 2023
Россия Полушка 1859 ЕМ на аукционе Александр - August 2, 2023
Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность AU50
Цена
Россия Полушка 1859 ЕМ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Полушка 1859 ЕМ на аукционе Александр - July 5, 2023
Россия Полушка 1859 ЕМ на аукционе Александр - July 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность AU50
Цена
Россия Полушка 1859 ЕМ на аукционе Александр - June 7, 2023
Россия Полушка 1859 ЕМ на аукционе Александр - June 7, 2023
Продавец Александр
Дата 7 июня 2023
Сохранность AU50
Цена
Россия Полушка 1859 ЕМ на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия Полушка 1859 ЕМ на аукционе Александр - May 10, 2023
Россия Полушка 1859 ЕМ на аукционе Александр - May 10, 2023
Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность AU50
Цена
Россия Полушка 1859 ЕМ на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
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Россия Полушка 1859 ЕМ на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
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Россия Полушка 1859 ЕМ на аукционе Numisbalt - February 13, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS63 BN NGC
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Россия Полушка 1859 ЕМ на аукционе New York Sale - January 13, 2022
Продавец New York Sale
Дата 13 января 2022
Сохранность MS63 BN NGC
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Россия Полушка 1859 ЕМ на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Россия Полушка 1859 ЕМ на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Продавец Денга1700
Дата 13 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полушка 1859 ЕМ на аукционе Денга1700 - January 28, 2021
Россия Полушка 1859 ЕМ на аукционе Денга1700 - January 28, 2021
Продавец Денга1700
Дата 28 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полушка 1859 ЕМ на аукционе RedSquare - December 6, 2020
Продавец RedSquare
Дата 6 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия Полушка 1859 ЕМ на аукционе Александр - August 26, 2020
Россия Полушка 1859 ЕМ на аукционе Александр - August 26, 2020
Продавец Александр
Дата 26 августа 2020
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
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Россия Полушка 1859 ЕМ на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Россия Полушка 1859 ЕМ на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность MS60 RB
Цена
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Россия Полушка 1859 ЕМ на аукционе Имперская монета - November 26, 2019
Россия Полушка 1859 ЕМ на аукционе Имперская монета - November 26, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 26 ноября 2019
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
Россия Полушка 1859 ЕМ на аукционе Katz - November 2, 2019
Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полушка 1859 ЕМ на аукционе Имперская монета - May 28, 2019
Россия Полушка 1859 ЕМ на аукционе Имперская монета - May 28, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 28 мая 2019
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи Полушка 1859 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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