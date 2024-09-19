Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка 1859 года ЕМ. Короны большие (Россия, Александр II)
Разновидность: Короны большие
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,28 гр
- Диаметр 14,2 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,833,600
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал Полушка
- Год 1859
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (36) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1859 года со знаком ЕМ. Короны большие. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2128 проданному на аукционе The New York Sale за 400 USD. Торги состоялись 13 января 2022.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
94 $
Цена в валюте аукциона 94 USD
Продавец Stephen Album
Дата 21 января 2024
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
110 $
Цена в валюте аукциона 110 USD
Продавец Александр
Дата 30 августа 2023
Сохранность AU50
Цена
******
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
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Продавец New York Sale
Дата 13 января 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
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Продавец RedSquare
Дата 6 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 26 августа 2020
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность MS60 RB
Цена
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Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Где продать?
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