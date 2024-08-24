3 копейки 1859 года ЕМ "Тип 1859-1867" (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1859 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2309 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 2600 USD. Торги состоялись 18 января 2024.

Сохранность UNC (9) AU (25) XF (29) VF (14) G (3) Нет оценки (4) Сохранность (слабы) MS63 (2) MS62 (2) MS61 (3) MS60 (2) AU58 (9) AU55 (2) AU53 (3) AU50 (2) XF45 (6) XF40 (1) VF35 (1) G6 (3) RB (3) BN (12) Сервис NGC (14) PCGS (1) RNGA (1) ННР (1)

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