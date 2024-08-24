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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1859 года ЕМ "Тип 1859-1867" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 3 копейки 1859 года ЕМ "Тип 1859-1867" - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 3 копейки 1859 года ЕМ "Тип 1859-1867" - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 15,36 гр
  • Диаметр 32,2 - 32,6 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 15,821,333

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1859
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (84)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1859 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2309 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 2600 USD. Торги состоялись 18 января 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 3 копейки 1859 ЕМ на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 3 копейки 1859 ЕМ на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Россия 3 копейки 1859 ЕМ на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
Россия 3 копейки 1859 ЕМ на аукционе WAG - May 12, 2024
Продавец WAG
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
1672 $
Цена в валюте аукциона 1550 EUR
Россия 3 копейки 1859 ЕМ на аукционе Stephen Album - January 21, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 21 января 2024
Сохранность MS63 RB PCGS
Цена
2600 $
Цена в валюте аукциона 2600 USD
Россия 3 копейки 1859 ЕМ на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 копейки 1859 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 копейки 1859 ЕМ на аукционе Coinhouse - December 17, 2023
Продавец Coinhouse
Дата 17 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 копейки 1859 ЕМ на аукционе Русское Наследие - July 23, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 23 июля 2023
Сохранность XF45 BN RNGA
Цена
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Россия 3 копейки 1859 ЕМ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 3 копейки 1859 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия 3 копейки 1859 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
Россия 3 копейки 1859 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия 3 копейки 1859 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1859 ЕМ на аукционе Katz - April 6, 2023
Продавец Katz
Дата 6 апреля 2023
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1859 ЕМ на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 3 копейки 1859 ЕМ на аукционе Katz - December 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 декабря 2022
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1859 ЕМ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Россия 3 копейки 1859 ЕМ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность AU
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Россия 3 копейки 1859 ЕМ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Россия 3 копейки 1859 ЕМ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1859 ЕМ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Россия 3 копейки 1859 ЕМ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 копейки 1859 ЕМ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Россия 3 копейки 1859 ЕМ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Россия 3 копейки 1859 ЕМ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Россия 3 копейки 1859 ЕМ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Россия 3 копейки 1859 ЕМ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Россия 3 копейки 1859 ЕМ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Россия 3 копейки 1859 ЕМ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Россия 3 копейки 1859 ЕМ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 копейки 1859 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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