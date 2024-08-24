Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1859 года ЕМ "Тип 1859-1867" (Россия, Александр II)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 15,36 гр
- Диаметр 32,2 - 32,6 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 15,821,333
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 3 копейки
- Год 1859
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (84)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1859 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2309 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 2600 USD. Торги состоялись 18 января 2024.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Stephen Album
Дата 21 января 2024
Сохранность MS63 RB PCGS
Цена
2600 $
Цена в валюте аукциона 2600 USD
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 17 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 23 июля 2023
Сохранность XF45 BN RNGA
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 6 апреля 2023
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 декабря 2022
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность XF
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Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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