2 копейки 1859 года ЕМ "Тип 1859-1867" (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1859 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 600 проданному на аукционе Pegasus Auctions AB за 1400 EUR. Торги состоялись 4 июня 2023.

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