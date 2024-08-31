Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1859 года ЕМ "Тип 1859-1867" (Россия, Александр II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10,24 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 14,772,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 2 копейки
- Год 1859
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (91)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1859 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 600 проданному на аукционе Pegasus Auctions AB за 1400 EUR. Торги состоялись 4 июня 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
279 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность UNC DETAILS RNGA
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 2600 RUB
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 4 июня 2023
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
******
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Где продать?
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