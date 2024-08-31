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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1859 года ЕМ "Тип 1859-1867" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 2 копейки 1859 года ЕМ "Тип 1859-1867" - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 2 копейки 1859 года ЕМ "Тип 1859-1867" - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10,24 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 14,772,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1859
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (91)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1859 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 600 проданному на аукционе Pegasus Auctions AB за 1400 EUR. Торги состоялись 4 июня 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1859 ЕМ на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
279 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Россия 2 копейки 1859 ЕМ на аукционе Русское Наследие - May 5, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность UNC DETAILS RNGA
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 2600 RUB
Россия 2 копейки 1859 ЕМ на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1859 ЕМ на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Россия 2 копейки 1859 ЕМ на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
Россия 2 копейки 1859 ЕМ на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1859 ЕМ на аукционе CNG - August 2, 2023
Продавец CNG
Дата 2 августа 2023
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
Россия 2 копейки 1859 ЕМ на аукционе Pegasus Auctions - June 4, 2023
Продавец Pegasus Auctions
Дата 4 июня 2023
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1859 ЕМ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1859 ЕМ на аукционе Russiancoin - March 2, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1859 ЕМ на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Россия 2 копейки 1859 ЕМ на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Продавец Денга1700
Дата 24 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1859 ЕМ на аукционе CNG - February 22, 2023
Продавец CNG
Дата 22 февраля 2023
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
Россия 2 копейки 1859 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Россия 2 копейки 1859 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1859 ЕМ на аукционе Katz - October 30, 2022
Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность AU
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Россия 2 копейки 1859 ЕМ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Россия 2 копейки 1859 ЕМ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность XF
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Россия 2 копейки 1859 ЕМ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Россия 2 копейки 1859 ЕМ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1859 ЕМ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Россия 2 копейки 1859 ЕМ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1859 ЕМ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Россия 2 копейки 1859 ЕМ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1859 ЕМ на аукционе Numisbalt - September 24, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1859 ЕМ на аукционе Александр - August 27, 2022
Россия 2 копейки 1859 ЕМ на аукционе Александр - August 27, 2022
Продавец Александр
Дата 27 августа 2022
Сохранность XF45
Цена
Россия 2 копейки 1859 ЕМ на аукционе Russiancoin - July 7, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 7 июля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1859 ЕМ на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия 2 копейки 1859 ЕМ на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1859 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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