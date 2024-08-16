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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробный 1 рубль 1859 года СПБ ФБ. Новодел (Россия, Александр II)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Пробный 1 рубль 1859 года СПБ ФБ Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - Пробный 1 рубль 1859 года СПБ ФБ Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1859
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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