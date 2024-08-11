Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Медаль 1859 года "В память открытия монумента Императору Николаю I на коне". Серебро (Россия, Александр II)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - Медаль 1859 года "В память открытия монумента Императору Николаю I на коне" Серебро - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - Медаль 1859 года "В память открытия монумента Императору Николаю I на коне" Серебро - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Александр

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес null гр
  • Диаметр 37,2 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал Медаль
  • Год 1859
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (64) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Медаль 1859 года "В память открытия монумента Императору Николаю I на коне". Серебро. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2274 проданному на аукционе The New York Sale за 20000 USD. Торги состоялись 8 января 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • BAC (10)
  • Baldwin's (1)
  • Goldberg (1)
  • Heritage (4)
  • Heritage Eur (1)
  • Katz (2)
  • Künker (4)
  • La Galerie Numismatique (1)
  • MARCINIAK (1)
  • New York Sale (6)
  • Rare Coins (6)
  • Spink (1)
  • Stack's (2)
  • WAG (2)
  • WCN (3)
  • Westfälische (1)
  • Александр (2)
  • Монеты и Медали (16)
Россия Медаль 1859 "В память открытия монумента Императору Николаю I на коне" на аукционе Монеты и Медали - May 23, 2024
Россия Медаль 1859 "В память открытия монумента Императору Николаю I на коне" на аукционе Монеты и Медали - May 23, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 23 мая 2024
Сохранность XF
Цена
388 $
Цена в валюте аукциона 35000 RUB
Россия Медаль 1859 "В память открытия монумента Императору Николаю I на коне" на аукционе Монеты и Медали - May 23, 2024
Россия Медаль 1859 "В память открытия монумента Императору Николаю I на коне" на аукционе Монеты и Медали - May 23, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 23 мая 2024
Сохранность XF
Цена
388 $
Цена в валюте аукциона 35000 RUB
Россия Медаль 1859 "В память открытия монумента Императору Николаю I на коне" на аукционе Монеты и Медали - May 23, 2024
Россия Медаль 1859 "В память открытия монумента Императору Николаю I на коне" на аукционе Монеты и Медали - May 23, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 23 мая 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Медаль 1859 "В память открытия монумента Императору Николаю I на коне" на аукционе Монеты и Медали - May 23, 2024
Россия Медаль 1859 "В память открытия монумента Императору Николаю I на коне" на аукционе Монеты и Медали - May 23, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 23 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Россия Медаль 1859 "В память открытия монумента Императору Николаю I на коне" на аукционе Монеты и Медали - May 23, 2024
Россия Медаль 1859 "В память открытия монумента Императору Николаю I на коне" на аукционе Монеты и Медали - May 23, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 23 мая 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Медаль 1859 "В память открытия монумента Императору Николаю I на коне" на аукционе Heritage - January 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность MS61 PL NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Медаль 1859 "В память открытия монумента Императору Николаю I на коне" на аукционе Монеты и Медали - November 24, 2023
Россия Медаль 1859 "В память открытия монумента Императору Николаю I на коне" на аукционе Монеты и Медали - November 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Медаль 1859 "В память открытия монумента Императору Николаю I на коне" на аукционе Монеты и Медали - November 24, 2023
Россия Медаль 1859 "В память открытия монумента Императору Николаю I на коне" на аукционе Монеты и Медали - November 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Медаль 1859 "В память открытия монумента Императору Николаю I на коне" на аукционе Монеты и Медали - November 23, 2023
Россия Медаль 1859 "В память открытия монумента Императору Николаю I на коне" на аукционе Монеты и Медали - November 23, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 23 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Медаль 1859 "В память открытия монумента Императору Николаю I на коне" на аукционе Монеты и Медали - November 23, 2023
Россия Медаль 1859 "В память открытия монумента Императору Николаю I на коне" на аукционе Монеты и Медали - November 23, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 23 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Медаль 1859 "В память открытия монумента Императору Николаю I на коне" на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Медаль 1859 "В память открытия монумента Императору Николаю I на коне" на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Медаль 1859 "В память открытия монумента Императору Николаю I на коне" на аукционе Stack's - August 17, 2023
Россия Медаль 1859 "В память открытия монумента Императору Николаю I на коне" на аукционе Stack's - August 17, 2023
Продавец Stack's
Дата 17 августа 2023
Сохранность SP63 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Медаль 1859 "В память открытия монумента Императору Николаю I на коне" на аукционе Монеты и Медали - May 25, 2023
Россия Медаль 1859 "В память открытия монумента Императору Николаю I на коне" на аукционе Монеты и Медали - May 25, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 мая 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Медаль 1859 "В память открытия монумента Императору Николаю I на коне" на аукционе Монеты и Медали - May 25, 2023
Россия Медаль 1859 "В память открытия монумента Императору Николаю I на коне" на аукционе Монеты и Медали - May 25, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 мая 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Медаль 1859 "В память открытия монумента Императору Николаю I на коне" на аукционе Монеты и Медали - May 25, 2023
Россия Медаль 1859 "В память открытия монумента Императору Николаю I на коне" на аукционе Монеты и Медали - May 25, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 мая 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Медаль 1859 "В память открытия монумента Императору Николаю I на коне" на аукционе Монеты и Медали - May 25, 2023
Россия Медаль 1859 "В память открытия монумента Императору Николаю I на коне" на аукционе Монеты и Медали - May 25, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 мая 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Медаль 1859 "В память открытия монумента Императору Николаю I на коне" на аукционе Монеты и Медали - May 25, 2023
Россия Медаль 1859 "В память открытия монумента Императору Николаю I на коне" на аукционе Монеты и Медали - May 25, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 мая 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Медаль 1859 "В память открытия монумента Императору Николаю I на коне" на аукционе BAC - April 26, 2023
Продавец BAC
Дата 26 апреля 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Медаль 1859 "В память открытия монумента Императору Николаю I на коне" на аукционе Монеты и Медали - November 24, 2022
Россия Медаль 1859 "В память открытия монумента Императору Николаю I на коне" на аукционе Монеты и Медали - November 24, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Медаль 1859 "В память открытия монумента Императору Николаю I на коне" на аукционе Монеты и Медали - May 27, 2022
Россия Медаль 1859 "В память открытия монумента Императору Николаю I на коне" на аукционе Монеты и Медали - May 27, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 мая 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Медаль 1859 "В память открытия монумента Императору Николаю I на коне" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Александра II Монеты России 1859 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом Медаль Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Категория
Год
Поиск