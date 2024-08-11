Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Медаль 1859 года "В память открытия монумента Императору Николаю I на коне". Серебро (Россия, Александр II)
Разновидность: Серебро
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес null гр
- Диаметр 37,2 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал Медаль
- Год 1859
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (64) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Медаль 1859 года "В память открытия монумента Императору Николаю I на коне". Серебро. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2274 проданному на аукционе The New York Sale за 20000 USD. Торги состоялись 8 января 2015.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 23 мая 2024
Сохранность XF
Цена
388 $
Цена в валюте аукциона 35000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 23 мая 2024
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Цена
388 $
Цена в валюте аукциона 35000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 23 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Дата 24 ноября 2023
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