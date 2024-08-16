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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1859 года ЕМ "Тип 1858-1867" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 5 копеек 1859 года ЕМ "Тип 1858-1867" - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 5 копеек 1859 года ЕМ "Тип 1858-1867" - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 25,59 гр
  • Диаметр 36,5 - 36,9 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 19,441,360

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1859
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (137)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1859 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 146 проданному на аукционе Русское Наследие за 370000 RUB. Торги состоялись 16 декабря 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1859 ЕМ на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
Россия 5 копеек 1859 ЕМ на аукционе Hermes Auctions - June 3, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1859 ЕМ на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1859 ЕМ на аукционе Империя - May 16, 2024
Продавец Империя
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1859 ЕМ на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1859 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 5 копеек 1859 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
108 $
Цена в валюте аукциона 10000 RUB
Россия 5 копеек 1859 ЕМ на аукционе Stephen Album - January 21, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 21 января 2024
Сохранность MS63 RB PCGS
Цена
1000 $
Цена в валюте аукциона 1000 USD
Россия 5 копеек 1859 ЕМ на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1859 ЕМ на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1859 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1859 ЕМ на аукционе Русское Наследие - December 24, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
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Россия 5 копеек 1859 ЕМ на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Россия 5 копеек 1859 ЕМ на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS64 RB RNGA
Цена
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Россия 5 копеек 1859 ЕМ на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Россия 5 копеек 1859 ЕМ на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
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Россия 5 копеек 1859 ЕМ на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1859 ЕМ на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1859 ЕМ на аукционе AURORA - October 5, 2023
Продавец AURORA
Дата 5 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1859 ЕМ на аукционе Знак - September 29, 2023
Россия 5 копеек 1859 ЕМ на аукционе Знак - September 29, 2023
Продавец Знак
Дата 29 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1859 ЕМ на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1859 ЕМ на аукционе AURORA - August 24, 2023
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1859 ЕМ на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
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Россия 5 копеек 1859 ЕМ на аукционе COINSTORE - August 6, 2023
Россия 5 копеек 1859 ЕМ на аукционе COINSTORE - August 6, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 6 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1859 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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