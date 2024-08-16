Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1859 года ЕМ "Тип 1858-1867" (Россия, Александр II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 25,59 гр
- Диаметр 36,5 - 36,9 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 19,441,360
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 5 копеек
- Год 1859
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (137)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1859 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 146 проданному на аукционе Русское Наследие за 370000 RUB. Торги состоялись 16 декабря 2023.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
108 $
Цена в валюте аукциона 10000 RUB
Продавец Stephen Album
Дата 21 января 2024
Сохранность MS63 RB PCGS
Цена
1000 $
Цена в валюте аукциона 1000 USD
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS64 RB RNGA
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 5 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
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