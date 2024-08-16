5 копеек 1859 года ЕМ "Тип 1858-1867" (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1859 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 146 проданному на аукционе Русское Наследие за 370000 RUB. Торги состоялись 16 декабря 2023.

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