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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1859 года СПБ ФБ "Тип 1859-1860" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 5 копеек 1859 года СПБ ФБ "Тип 1859-1860" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 5 копеек 1859 года СПБ ФБ "Тип 1859-1860" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 1,04 гр
  • Чистого серебра (0,029 oz) 0,9027 гр
  • Диаметр 15,1 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 120,005

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1859
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (95) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1859 года со знаком СПБ ФБ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3735 проданному на аукционе Stack's Bowers за 46000 USD. Торги состоялись 12 января 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1859 СПБ ФБ на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 5 копеек 1859 СПБ ФБ на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность AU50
Цена
Россия 5 копеек 1859 СПБ ФБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 5 копеек 1859 СПБ ФБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
249 $
Цена в валюте аукциона 22000 RUB
Россия 5 копеек 1859 СПБ ФБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 5 копеек 1859 СПБ ФБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
408 $
Цена в валюте аукциона 36000 RUB
Россия 5 копеек 1859 СПБ ФБ на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Россия 5 копеек 1859 СПБ ФБ на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1859 СПБ ФБ на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU58
Цена
Россия 5 копеек 1859 СПБ ФБ на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1859 СПБ ФБ на аукционе AURORA - July 6, 2023
Продавец AURORA
Дата 6 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1859 СПБ ФБ на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность PL63 ННР
Цена
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Россия 5 копеек 1859 СПБ ФБ на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU58
Цена
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Россия 5 копеек 1859 СПБ ФБ на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность MS63 PL NGC
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Россия 5 копеек 1859 СПБ ФБ на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Россия 5 копеек 1859 СПБ ФБ на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1859 СПБ ФБ на аукционе Heritage - May 18, 2023
Продавец Heritage
Дата 18 мая 2023
Сохранность MS62 PCGS
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Россия 5 копеек 1859 СПБ ФБ на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Россия 5 копеек 1859 СПБ ФБ на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
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Россия 5 копеек 1859 СПБ ФБ на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность MS64 ННР
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Россия 5 копеек 1859 СПБ ФБ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
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Россия 5 копеек 1859 СПБ ФБ на аукционе Знак - February 10, 2023
Продавец Знак
Дата 10 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1859 СПБ ФБ на аукционе Rare Coins - September 7, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1859 СПБ ФБ на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность MS63
Цена
Россия 5 копеек 1859 СПБ ФБ на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1859 СПБ ФБ на аукционе Александр - December 15, 2021
Россия 5 копеек 1859 СПБ ФБ на аукционе Александр - December 15, 2021
Продавец Александр
Дата 15 декабря 2021
Сохранность PL63 ННР
Цена
Россия 5 копеек 1859 СПБ ФБ на аукционе Rare Coins - December 4, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 4 декабря 2021
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1859 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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