5 копеек 1859 года СПБ ФБ "Тип 1859-1860" (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1859 года со знаком СПБ ФБ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3735 проданному на аукционе Stack's Bowers за 46000 USD. Торги состоялись 12 января 2009.

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