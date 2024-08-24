Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1859 года СПБ ФБ "Тип 1859-1860" (Россия, Александр II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 1,04 гр
- Чистого серебра (0,029 oz) 0,9027 гр
- Диаметр 15,1 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 120,005
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 5 копеек
- Год 1859
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (95) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1859 года со знаком СПБ ФБ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3735 проданному на аукционе Stack's Bowers за 46000 USD. Торги состоялись 12 января 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
249 $
Цена в валюте аукциона 22000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
408 $
Цена в валюте аукциона 36000 RUB
Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность PL63 ННР
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU58
Цена
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Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность MS63 PL NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 мая 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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