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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1877 года СПБ HI (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 20 копеек 1877 года СПБ HI - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 20 копеек 1877 года СПБ HI - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 3,6 гр
  • Чистого серебра (0,0579 oz) 1,8 гр
  • Диаметр 22,2 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 6,950,003

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1877
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (64) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1877 года со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 873 проданному на аукционе SINCONA AG за 2400 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1877 СПБ HI на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Россия 20 копеек 1877 СПБ HI на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность UNC DETAILS ННР
Цена
Россия 20 копеек 1877 СПБ HI на аукционе Bid & Grow Auctions - May 18, 2024
Россия 20 копеек 1877 СПБ HI на аукционе Bid & Grow Auctions - May 18, 2024
Продавец Bid & Grow Auctions
Дата 18 мая 2024
Сохранность AU
Цена
42 $
Цена в валюте аукциона 42 USD
Россия 20 копеек 1877 СПБ HI на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 20 копеек 1877 СПБ HI на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность UNC DETAILS ННР
Цена
Россия 20 копеек 1877 СПБ HI на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Россия 20 копеек 1877 СПБ HI на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 30 PLN
Россия 20 копеек 1877 СПБ HI на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Россия 20 копеек 1877 СПБ HI на аукционе Александр - August 30, 2023
Россия 20 копеек 1877 СПБ HI на аукционе Александр - August 30, 2023
Продавец Александр
Дата 30 августа 2023
Сохранность VF30
Цена
Россия 20 копеек 1877 СПБ HI на аукционе Александр - August 2, 2023
Россия 20 копеек 1877 СПБ HI на аукционе Александр - August 2, 2023
Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
Россия 20 копеек 1877 СПБ HI на аукционе Александр - August 2, 2023
Россия 20 копеек 1877 СПБ HI на аукционе Александр - August 2, 2023
Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность VF30
Цена
Россия 20 копеек 1877 СПБ HI на аукционе Александр - July 5, 2023
Россия 20 копеек 1877 СПБ HI на аукционе Александр - July 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность VF30
Цена
Россия 20 копеек 1877 СПБ HI на аукционе Александр - June 7, 2023
Россия 20 копеек 1877 СПБ HI на аукционе Александр - June 7, 2023
Продавец Александр
Дата 7 июня 2023
Сохранность VF30
Цена
Россия 20 копеек 1877 СПБ HI на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1877 СПБ HI на аукционе Александр - March 8, 2023
Россия 20 копеек 1877 СПБ HI на аукционе Александр - March 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 марта 2023
Сохранность VF30
Цена
Россия 20 копеек 1877 СПБ HI на аукционе Александр - February 8, 2023
Россия 20 копеек 1877 СПБ HI на аукционе Александр - February 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF30
Цена
Россия 20 копеек 1877 СПБ HI на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Россия 20 копеек 1877 СПБ HI на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1877 СПБ HI на аукционе Александр - January 11, 2023
Россия 20 копеек 1877 СПБ HI на аукционе Александр - January 11, 2023
Продавец Александр
Дата 11 января 2023
Сохранность VF30
Цена
Россия 20 копеек 1877 СПБ HI на аукционе Александр - January 14, 2023
Россия 20 копеек 1877 СПБ HI на аукционе Александр - January 14, 2023
Продавец Александр
Дата 14 января 2023
Сохранность VF30
Цена
Россия 20 копеек 1877 СПБ HI на аукционе Александр - November 16, 2022
Россия 20 копеек 1877 СПБ HI на аукционе Александр - November 16, 2022
Продавец Александр
Дата 16 ноября 2022
Сохранность VF30
Цена
Россия 20 копеек 1877 СПБ HI на аукционе Александр - October 19, 2022
Россия 20 копеек 1877 СПБ HI на аукционе Александр - October 19, 2022
Продавец Александр
Дата 19 октября 2022
Сохранность VF30
Цена
Россия 20 копеек 1877 СПБ HI на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность MS62 ННР
Цена
Россия 20 копеек 1877 СПБ HI на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Россия 20 копеек 1877 СПБ HI на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность MS65 ННР
Цена
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Россия 20 копеек 1877 СПБ HI на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Где купить?
Россия 20 копеек 1877 СПБ HI на аукционе Heritage - September 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2024
Сохранность MS65 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 20 копеек 1877 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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