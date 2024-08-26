20 копеек 1877 года СПБ HI (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1877 года со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 873 проданному на аукционе SINCONA AG за 2400 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

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