Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1877 года СПБ HI (Россия, Александр II)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 3,6 гр
- Чистого серебра (0,0579 oz) 1,8 гр
- Диаметр 22,2 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 6,950,003
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 20 копеек
- Год 1877
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (64) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1877 года со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 873 проданному на аукционе SINCONA AG за 2400 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Bid & Grow Auctions
Дата 18 мая 2024
Сохранность AU
Цена
42 $
Цена в валюте аукциона 42 USD
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность MS65 ННР
Цена
******
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