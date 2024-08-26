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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1877 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 рублей 1877 СПБ НІ
Средняя цена 1800 $
Продажи
1 563
Аверс
Реверс
5 рублей 1877 СПБ НФ
Средняя цена 10000 $
Продажи
0 28
Аверс
Реверс
3 рубля 1877 СПБ НІ
Средняя цена 2700 $
Продажи
1 108
Аверс
Реверс
3 рубля 1877 СПБ НФ
Средняя цена 5200 $
Продажи
0 39

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1877 СПБ НІ
Средняя цена 230 $
Продажи
2 687
Аверс
Реверс
1 рубль 1877 СПБ НФ
Средняя цена 80 $
Продажи
0 151
Аверс
Реверс
Полтина 1877 СПБ HI Орел меньше
Средняя цена 2200 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
Полтина 1877 СПБ HI Орел больше
Средняя цена 140 $
Продажи
2 441
Аверс
Реверс
Полтина 1877 СПБ НФ
Средняя цена 2500 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
25 копеек 1877 СПБ Без инициалов минцмейстера
Средняя цена 1900 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
25 копеек 1877 СПБ НІ
Средняя цена 90 $
Продажи
1 193
Аверс
Реверс
25 копеек 1877 СПБ НФ
Средняя цена 150 $
Продажи
0 139
Аверс
Реверс
20 копеек 1877 СПБ HI
Средняя цена 55 $
Продажи
1 64
Аверс
Реверс
20 копеек 1877 СПБ НФ
Средняя цена 370 $
Продажи
0 43
Аверс
Реверс
15 копеек 1877 СПБ HI Серебро 500 пробы (биллон)
Средняя цена 150 $
Продажи
0 22
Аверс
Реверс
15 копеек 1877 СПБ НФ Серебро 500 пробы (биллон)
Средняя цена 310 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
10 копеек 1877 СПБ HI Серебро 500 пробы (биллон)
Средняя цена 100 $
Продажи
1 35
Аверс
Реверс
10 копеек 1877 СПБ НФ Серебро 500 пробы (биллон)
Средняя цена 2300 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
5 копеек 1877 СПБ HI Серебро 500 пробы (биллон)
Средняя цена 140 $
Продажи
0 133
Аверс
Реверс
5 копеек 1877 СПБ НФ Серебро 500 пробы (биллон)
Средняя цена 350 $
Продажи
0 40

Медные монеты

Аверс
Реверс
5 копеек 1877 СПБ
Средняя цена 140 $
Продажи
0 62
Аверс
Реверс
3 копейки 1877 СПБ
Средняя цена 90 $
Продажи
1 40
Аверс
Реверс
2 копейки 1877 СПБ
Средняя цена 270 $
Продажи
0 50
Аверс
Реверс
1 копейка 1877 СПБ
Средняя цена 100 $
Продажи
1 58
Аверс
Реверс
1/2 копейки 1877 СПБ
Средняя цена 45 $
Продажи
1 48
Аверс
Реверс
1/4 копейки 1877 СПБ
Средняя цена 100 $
Продажи
1 121
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