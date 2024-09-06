Россия Период: 1699-1991 1699-1991
25 копеек 1877 года СПБ. Без инициалов минцмейстера (Россия, Александр II)
Разновидность: Без инициалов минцмейстера
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 5,18 гр
- Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
- Диаметр 24,2 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,776,003
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 25 копеек
- Год 1877
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1877 года со знаком СПБ. Без инициалов минцмейстера. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 694 проданному на аукционе Редкие Монеты за 4500 USD. Торги состоялись 22 апреля 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Прочие фильтры
- Все фирмы
- Adolph Hess Nachfolger (1)
- Gorny & Mosch (1)
- Künker (1)
- New York Sale (1)
- Rare Coins (2)
- Spink (2)
Продавец Rare Coins
Дата 20 ноября 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
3130 $
Цена в валюте аукциона 200000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность MS61
Цена
4500 $
Цена в валюте аукциона 4500 USD
Продавец New York Sale
Дата 10 января 2013
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 12 марта 2008
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2004
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 25 копеек 1877 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск