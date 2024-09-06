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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

25 копеек 1877 года СПБ. Без инициалов минцмейстера (Россия, Александр II)

Разновидность: Без инициалов минцмейстера

Аверс монеты - 25 копеек 1877 года СПБ Без инициалов минцмейстера - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 25 копеек 1877 года СПБ Без инициалов минцмейстера - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 5,18 гр
  • Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
  • Диаметр 24,2 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,776,003

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 25 копеек
  • Год 1877
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1877 года со знаком СПБ. Без инициалов минцмейстера. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 694 проданному на аукционе Редкие Монеты за 4500 USD. Торги состоялись 22 апреля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 25 копеек 1877 СПБ на аукционе Spink - November 17, 2021
Продавец Spink
Дата 17 ноября 2021
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
Россия 25 копеек 1877 СПБ на аукционе Spink - January 12, 2021
Продавец Spink
Дата 12 января 2021
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
Россия 25 копеек 1877 СПБ на аукционе Rare Coins - November 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 ноября 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
3130 $
Цена в валюте аукциона 200000 RUB
Россия 25 копеек 1877 СПБ на аукционе Rare Coins - April 22, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность MS61
Цена
4500 $
Цена в валюте аукциона 4500 USD
Россия 25 копеек 1877 СПБ на аукционе New York Sale - January 10, 2013
Продавец New York Sale
Дата 10 января 2013
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
******
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Россия 25 копеек 1877 СПБ на аукционе Künker - March 12, 2008
Продавец Künker
Дата 12 марта 2008
Сохранность VF
Цена
******
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Россия 25 копеек 1877 СПБ на аукционе Gorny & Mosch - October 13, 2004
Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2004
Сохранность XF
Цена
******
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Россия 25 копеек 1877 СПБ на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Россия 25 копеек 1877 СПБ на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 25 копеек 1877 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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