25 копеек 1877 года СПБ. Без инициалов минцмейстера (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1877 года со знаком СПБ. Без инициалов минцмейстера. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 694 проданному на аукционе Редкие Монеты за 4500 USD. Торги состоялись 22 апреля 2017.

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