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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1877 года СПБ HI. Орел меньше (Россия, Александр II)

Разновидность: Орел меньше

Аверс монеты - Полтина 1877 года СПБ HI Орел меньше - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - Полтина 1877 года СПБ HI Орел меньше - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Империя

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 10,37 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,034,003

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал Полтина
  • Год 1877
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1877 года со знаком СПБ HI. Орел меньше. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 153 проданному на аукционе Александр за 7000 USD. Торги состоялись 20 марта 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1877 СПБ HI на аукционе MS67 - September 8, 2018
Продавец MS67
Дата 8 сентября 2018
Сохранность XF45 NGC
Цена
373 $
Цена в валюте аукциона 26000 RUB
Россия Полтина 1877 СПБ HI на аукционе Katz - June 24, 2018
Продавец Katz
Дата 24 июня 2018
Сохранность XF45 NGC
Цена
2915 $
Цена в валюте аукциона 2500 EUR
Россия Полтина 1877 СПБ HI на аукционе MS67 - March 31, 2018
Продавец MS67
Дата 31 марта 2018
Сохранность XF45 NGC
Цена
Россия Полтина 1877 СПБ HI на аукционе Александр - December 15, 2017
Россия Полтина 1877 СПБ HI на аукционе Александр - December 15, 2017
Продавец Александр
Дата 15 декабря 2017
Сохранность XF40 ННР
Цена
Россия Полтина 1877 СПБ HI на аукционе НИКО - August 29, 2017
Продавец НИКО
Дата 29 августа 2017
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1877 СПБ HI на аукционе Rare Coins - April 22, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность VF30
Цена
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Россия Полтина 1877 СПБ HI на аукционе Rare Coins - April 25, 2015
Продавец Rare Coins
Дата 25 апреля 2015
Сохранность AU53
Цена
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Россия Полтина 1877 СПБ HI на аукционе Александр - March 27, 2015
Россия Полтина 1877 СПБ HI на аукционе Александр - March 27, 2015
Продавец Александр
Дата 27 марта 2015
Сохранность AU53
Цена
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Россия Полтина 1877 СПБ HI на аукционе Империя - December 6, 2014
Продавец Империя
Дата 6 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1877 СПБ HI на аукционе Империя - June 13, 2014
Продавец Империя
Дата 13 июня 2014
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1877 СПБ HI на аукционе Александр - March 28, 2014
Россия Полтина 1877 СПБ HI на аукционе Александр - March 28, 2014
Продавец Александр
Дата 28 марта 2014
Сохранность AU58
Цена
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Россия Полтина 1877 СПБ HI на аукционе SINCONA - October 16, 2013
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина 1877 СПБ HI на аукционе Александр - March 23, 2012
Россия Полтина 1877 СПБ HI на аукционе Александр - March 23, 2012
Продавец Александр
Дата 23 марта 2012
Сохранность AU50
Цена
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Россия Полтина 1877 СПБ HI на аукционе Künker - March 10, 2010
Продавец Künker
Дата 10 марта 2010
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1877 СПБ HI на аукционе Александр - March 20, 2009
Россия Полтина 1877 СПБ HI на аукционе Александр - March 20, 2009
Продавец Александр
Дата 20 марта 2009
Сохранность AU53
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1877 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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