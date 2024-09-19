Полтина 1877 года СПБ HI. Орел меньше (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1877 года со знаком СПБ HI. Орел меньше. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 153 проданному на аукционе Александр за 7000 USD. Торги состоялись 20 марта 2009.

Сохранность AU (6) XF (7) VF (2) Сохранность (слабы) AU58 (1) AU53 (3) AU50 (1) XF45 (3) XF40 (1) VF30 (1) Сервис NGC (3) ННР (1)