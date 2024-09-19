Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1877 года СПБ HI. Орел меньше (Россия, Александр II)
Разновидность: Орел меньше
Фотография: Империя
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 10,37 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
- Диаметр 28,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,034,003
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал Полтина
- Год 1877
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1877 года со знаком СПБ HI. Орел меньше. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 153 проданному на аукционе Александр за 7000 USD. Торги состоялись 20 марта 2009.
Сохранность
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Продавец НИКО
Дата 29 августа 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность VF30
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 25 апреля 2015
Сохранность AU53
Цена
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Продавец Александр
Дата 27 марта 2015
Сохранность AU53
Цена
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Продавец Империя
Дата 6 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Империя
Дата 13 июня 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 28 марта 2014
Сохранность AU58
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность AU
Цена
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Продавец Александр
Дата 23 марта 2012
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Künker
Дата 10 марта 2010
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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