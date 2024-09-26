Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1877 года СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" (Россия, Александр II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 0,9 гр
- Чистого серебра (0,0145 oz) 0,45 гр
- Диаметр 15,1 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 200,003
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 5 копеек
- Год 1877
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (133) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1877 года "Серебро 500 пробы (биллон)" со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 356 проданному на аукционе Империя за 130000 RUB. Торги состоялись 26 сентября 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
409 $
Цена в валюте аукциона 38000 RUB
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 29 февраля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 27 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 25 мая 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Александр
Дата 16 ноября 2022
Сохранность MS63
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 6 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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