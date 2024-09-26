Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1877 года СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 5 копеек 1877 года СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 5 копеек 1877 года СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 0,9 гр
  • Чистого серебра (0,0145 oz) 0,45 гр
  • Диаметр 15,1 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 200,003

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1877
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (133) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1877 года "Серебро 500 пробы (биллон)" со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 356 проданному на аукционе Империя за 130000 RUB. Торги состоялись 26 сентября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AB Philea & Myntkompaniet (2)
  • ARTMAXIMUM (1)
  • AURORA (11)
  • Coins.ee (4)
  • CoinsNB (1)
  • COINSTORE (1)
  • Gorny & Mosch (2)
  • Heritage (1)
  • Katz (14)
  • Künker (3)
  • Meister & Sonntag (1)
  • MS67 (7)
  • Numimarket (2)
  • Numisbalt (1)
  • Rare Coins (11)
  • RedSquare (1)
  • Russiancoin (2)
  • Rzeszowski DA (1)
  • SINCONA (4)
  • Stack's (1)
  • Stare Monety (3)
  • Universum Coins GmbH (1)
  • Александр (15)
  • Денга1700 (1)
  • Знак (1)
  • Империя (5)
  • Имперская монета (14)
  • Монеты и Медали (5)
  • НИКО (4)
  • Русский Нумизматический Дом (10)
  • Русское Наследие (3)
Россия 5 копеек 1877 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия 5 копеек 1877 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
Россия 5 копеек 1877 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе AURORA - May 30, 2024
Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
447 $
Цена в валюте аукциона 40000 RUB
Россия 5 копеек 1877 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 5 копеек 1877 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
409 $
Цена в валюте аукциона 38000 RUB
Россия 5 копеек 1877 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Universum Coins GmbH - February 29, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 29 февраля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1877 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1877 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Россия 5 копеек 1877 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1877 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Россия 5 копеек 1877 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1877 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия 5 копеек 1877 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1877 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Знак - September 29, 2023
Россия 5 копеек 1877 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Знак - September 29, 2023
Продавец Знак
Дата 29 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1877 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе CoinsNB - June 27, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 27 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1877 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе AURORA - May 25, 2023
Продавец AURORA
Дата 25 мая 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1877 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе RedSquare - January 29, 2023
Россия 5 копеек 1877 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе RedSquare - January 29, 2023
Продавец RedSquare
Дата 29 января 2023
Сохранность PF62 ННР
Цена
Россия 5 копеек 1877 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1877 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - November 16, 2022
Россия 5 копеек 1877 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - November 16, 2022
Продавец Александр
Дата 16 ноября 2022
Сохранность MS63
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1877 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - October 19, 2022
Россия 5 копеек 1877 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - October 19, 2022
Продавец Александр
Дата 19 октября 2022
Сохранность PF62 RNGA
Цена
Россия 5 копеек 1877 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Монеты и Медали - October 6, 2022
Россия 5 копеек 1877 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Монеты и Медали - October 6, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 октября 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1877 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
Россия 5 копеек 1877 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Россия 5 копеек 1877 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность MS62
Цена
Россия 5 копеек 1877 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - August 3, 2022
Россия 5 копеек 1877 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - August 3, 2022
Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность PF62 ННР
Цена
Россия 5 копеек 1877 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - August 3, 2022
Россия 5 копеек 1877 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - August 3, 2022
Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность MS60
Цена
Россия 5 копеек 1877 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1877 "Серебро 500 пробы (биллон)" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Александра II Монеты России 1877 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом 5 копеек Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Категория
Год
Поиск