Полтина 1877 года СПБ НФ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1877 года со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1465 проданному на аукционе SINCONA AG за 42000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

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