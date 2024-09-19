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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1877 года СПБ НФ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - Полтина 1877 года СПБ НФ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - Полтина 1877 года СПБ НФ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 10,37 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал Полтина
  • Год 1877
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1877 года со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1465 проданному на аукционе SINCONA AG за 42000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1877 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность PF61
Цена
Россия Полтина 1877 СПБ НФ на аукционе Katz - July 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 июля 2022
Сохранность VF
Цена
103 $
Цена в валюте аукциона 101 EUR
Россия Полтина 1877 СПБ НФ на аукционе Александр - September 6, 2017
Россия Полтина 1877 СПБ НФ на аукционе Александр - September 6, 2017
Продавец Александр
Дата 6 сентября 2017
Сохранность VF30
Цена
1306 $
Цена в валюте аукциона 75000 RUB
Россия Полтина 1877 СПБ НФ на аукционе CNG - May 16, 2017
Продавец CNG
Дата 16 мая 2017
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
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Россия Полтина 1877 СПБ НФ на аукционе Империя - April 15, 2017
Продавец Империя
Дата 15 апреля 2017
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1877 СПБ НФ на аукционе SINCONA - October 24, 2016
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2016
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Россия Полтина 1877 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - April 23, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность PF61
Цена
Россия Полтина 1877 СПБ НФ на аукционе Künker - February 4, 2016
Продавец Künker
Дата 4 февраля 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Россия Полтина 1877 СПБ НФ на аукционе Gorny & Mosch - October 18, 2013
Продавец Gorny & Mosch
Дата 18 октября 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Россия Полтина 1877 СПБ НФ на аукционе Александр - September 20, 2013
Россия Полтина 1877 СПБ НФ на аукционе Александр - September 20, 2013
Продавец Александр
Дата 20 сентября 2013
Сохранность XF45
Цена
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Россия Полтина 1877 СПБ НФ на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1877 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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