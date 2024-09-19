Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1877 года СПБ НФ (Россия, Александр II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 10,37 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
- Диаметр 28,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал Полтина
- Год 1877
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1877 года со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1465 проданному на аукционе SINCONA AG за 42000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
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Продавец Александр
Дата 6 сентября 2017
Сохранность VF30
Цена
1306 $
Цена в валюте аукциона 75000 RUB
Продавец CNG
Дата 16 мая 2017
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2016
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 4 февраля 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 18 октября 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Александр
Дата 20 сентября 2013
Сохранность XF45
Цена
******
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Где продать?
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