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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

15 копеек 1877 года СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 15 копеек 1877 года СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 15 копеек 1877 года СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 2,7 гр
  • Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
  • Диаметр 19,85 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 15 копеек
  • Год 1877
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1877 года "Серебро 500 пробы (биллон)" со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1471 проданному на аукционе SINCONA AG за 3800 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • AURORA (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Rare Coins (1)
  • SINCONA (1)
  • Александр (1)
  • Империя (1)
  • Имперская монета (1)
Россия 15 копеек 1877 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Россия 15 копеек 1877 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность MS64
Цена
92 $
Цена в валюте аукциона 7277 RUB
Россия 15 копеек 1877 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе AURORA - October 20, 2021
Продавец AURORA
Дата 20 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
952 $
Цена в валюте аукциона 67500 RUB
Россия 15 копеек 1877 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Империя - September 17, 2021
Продавец Империя
Дата 17 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 15 копеек 1877 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Rare Coins - June 19, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 19 июня 2019
Сохранность XF
Цена
Россия 15 копеек 1877 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Gorny & Mosch - October 14, 2016
Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2016
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1877 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - May 26, 2016
Россия 15 копеек 1877 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - May 26, 2016
Продавец Александр
Дата 26 мая 2016
Сохранность XF45
Цена
******
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Россия 15 копеек 1877 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 15 копеек 1877 "Серебро 500 пробы (биллон)" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
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