Россия Период: 1699-1991 1699-1991
15 копеек 1877 года СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" (Россия, Александр II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 2,7 гр
- Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
- Диаметр 19,85 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 15 копеек
- Год 1877
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1877 года "Серебро 500 пробы (биллон)" со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1471 проданному на аукционе SINCONA AG за 3800 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Имперская монета (1)
Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность MS64
Цена
92 $
Цена в валюте аукциона 7277 RUB
Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2016
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 26 мая 2016
Сохранность XF45
Цена
******
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Где продать?
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