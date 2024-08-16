Россия Период: 1699-1991 1699-1991
15 копеек 1877 года СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" (Россия, Александр II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 2,7 гр
- Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
- Диаметр 19,85 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,360,003
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 15 копеек
- Год 1877
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1877 года "Серебро 500 пробы (биллон)" со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 255 проданному на аукционе Империя за 50000 RUB. Торги состоялись 12 июня 2015.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
Цена
150 $
Цена в валюте аукциона 13277 RUB
Продавец Александр
Дата 19 октября 2022
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Продавец AURORA
Дата 6 июля 2022
Сохранность MS64 ННР
Цена
******
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Продавец New York Sale
Дата 13 января 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 2 июня 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность MS65 ННР
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 28 января 2020
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 24 сентября 2019
Сохранность VF35
Цена
******
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Где продать?
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