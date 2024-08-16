15 копеек 1877 года СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1877 года "Серебро 500 пробы (биллон)" со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 255 проданному на аукционе Империя за 50000 RUB. Торги состоялись 12 июня 2015.

Сохранность PROOF (1) UNC (11) AU (4) XF (3) VF (1) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) MS66 (1) MS65 (1) MS64 (5) MS63 (1) AU58 (2) XF45 (1) VF35 (1) Сервис ННР (5) NGC (3)

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