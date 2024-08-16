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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

15 копеек 1877 года СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 15 копеек 1877 года СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 15 копеек 1877 года СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 2,7 гр
  • Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
  • Диаметр 19,85 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,360,003

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 15 копеек
  • Год 1877
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1877 года "Серебро 500 пробы (биллон)" со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 255 проданному на аукционе Империя за 50000 RUB. Торги состоялись 12 июня 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 15 копеек 1877 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Россия 15 копеек 1877 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
Россия 15 копеек 1877 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 15 копеек 1877 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
Россия 15 копеек 1877 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 15 копеек 1877 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
Цена
150 $
Цена в валюте аукциона 13277 RUB
Россия 15 копеек 1877 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе WAG - November 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
289 $
Цена в валюте аукциона 270 EUR
Россия 15 копеек 1877 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - October 19, 2022
Россия 15 копеек 1877 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - October 19, 2022
Продавец Александр
Дата 19 октября 2022
Сохранность XF45
Цена
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Россия 15 копеек 1877 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Знак - October 7, 2022
Продавец Знак
Дата 7 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1877 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Rare Coins - September 7, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 15 копеек 1877 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - August 3, 2022
Россия 15 копеек 1877 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - August 3, 2022
Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Россия 15 копеек 1877 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе AURORA - July 6, 2022
Продавец AURORA
Дата 6 июля 2022
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Россия 15 копеек 1877 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия 15 копеек 1877 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1877 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
Россия 15 копеек 1877 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Rare Coins - June 16, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
Россия 15 копеек 1877 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Россия 15 копеек 1877 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 15 копеек 1877 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе New York Sale - January 13, 2021
Продавец New York Sale
Дата 13 января 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1877 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе COINSNET - December 8, 2020
Россия 15 копеек 1877 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе COINSNET - December 8, 2020
Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2020
Сохранность XF
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Россия 15 копеек 1877 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - June 2, 2020
Россия 15 копеек 1877 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - June 2, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 2 июня 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1877 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Россия 15 копеек 1877 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность MS65 ННР
Цена
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Россия 15 копеек 1877 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Россия 15 копеек 1877 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 28 января 2020
Сохранность AU58
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Россия 15 копеек 1877 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - September 24, 2019
Россия 15 копеек 1877 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - September 24, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 24 сентября 2019
Сохранность VF35
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Россия 15 копеек 1877 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - July 30, 2019
Россия 15 копеек 1877 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - July 30, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 30 июля 2019
Сохранность AU58
Цена
Россия 15 копеек 1877 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Numisor - November 20, 2018
Продавец Numisor
Дата 20 ноября 2018
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 15 копеек 1877 "Серебро 500 пробы (биллон)" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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