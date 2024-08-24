Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 рублей 1877 года СПБ НФ (Россия, Александр II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,54 гр
- Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
- Диаметр 22,6 мм
- Гурт пунктир
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 5 рублей
- Год 1877
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (28) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1877 года со знаком СПБ НФ. Это золотая монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 52705 проданному на аукционе Heritage Auctions за 43125 USD. Торги состоялись 29 мая 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Istra Numizmatika d.o.o.
Дата 4 мая 2024
Сохранность XF
Цена
835 $
Цена в валюте аукциона 775 EUR
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность AU58 RNGA
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность MS61 RNGA
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 26 сентября 2020
Сохранность MS66 RNGA
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 11 апреля 2020
Сохранность MS60 RNGA
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 13 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность MS60 RNGA
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 20 апреля 2019
Сохранность MS60 RNGA
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 14 октября 2017
Сохранность MS60 RNGA
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 10 июня 2017
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Александр
Дата 16 декабря 2016
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 августа 2016
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Где продать?
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