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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 рублей 1877 года СПБ НФ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 5 рублей 1877 года СПБ НФ - цена золотой монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 5 рублей 1877 года СПБ НФ - цена золотой монеты - Россия, Александр II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,54 гр
  • Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
  • Диаметр 22,6 мм
  • Гурт пунктир

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1877
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (28) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1877 года со знаком СПБ НФ. Это золотая монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 52705 проданному на аукционе Heritage Auctions за 43125 USD. Торги состоялись 29 мая 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 рублей 1877 СПБ НФ на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - May 4, 2024
Россия 5 рублей 1877 СПБ НФ на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - May 4, 2024
Продавец Istra Numizmatika d.o.o.
Дата 4 мая 2024
Сохранность XF
Цена
835 $
Цена в валюте аукциона 775 EUR
Россия 5 рублей 1877 СПБ НФ на аукционе CNG - April 17, 2024
Продавец CNG
Дата 17 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
850 $
Цена в валюте аукциона 850 USD
Россия 5 рублей 1877 СПБ НФ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность AU58 RNGA
Цена
Россия 5 рублей 1877 СПБ НФ на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Россия 5 рублей 1877 СПБ НФ на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность AU58 RNGA
Цена
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Россия 5 рублей 1877 СПБ НФ на аукционе CNG - May 31, 2023
Продавец CNG
Дата 31 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 рублей 1877 СПБ НФ на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность AU53 PCGS
Цена
Россия 5 рублей 1877 СПБ НФ на аукционе Русское Наследие - June 13, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность MS61 RNGA
Цена
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Россия 5 рублей 1877 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - June 5, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 5 июня 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
Россия 5 рублей 1877 СПБ НФ на аукционе Русское Наследие - September 26, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 26 сентября 2020
Сохранность MS66 RNGA
Цена
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Россия 5 рублей 1877 СПБ НФ на аукционе Русское Наследие - April 11, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 11 апреля 2020
Сохранность MS60 RNGA
Цена
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Россия 5 рублей 1877 СПБ НФ на аукционе Niemczyk - March 13, 2020
Россия 5 рублей 1877 СПБ НФ на аукционе Niemczyk - March 13, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 13 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 рублей 1877 СПБ НФ на аукционе Русское Наследие - October 12, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность MS60 RNGA
Цена
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Россия 5 рублей 1877 СПБ НФ на аукционе Русское Наследие - April 20, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 20 апреля 2019
Сохранность MS60 RNGA
Цена
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Россия 5 рублей 1877 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - November 10, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1877 СПБ НФ на аукционе Русское Наследие - October 13, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 рублей 1877 СПБ НФ на аукционе Русское Наследие - October 14, 2017
Продавец Русское Наследие
Дата 14 октября 2017
Сохранность MS60 RNGA
Цена
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Россия 5 рублей 1877 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - June 10, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 10 июня 2017
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Россия 5 рублей 1877 СПБ НФ на аукционе Александр - December 16, 2016
Россия 5 рублей 1877 СПБ НФ на аукционе Александр - December 16, 2016
Продавец Александр
Дата 16 декабря 2016
Сохранность AU58
Цена
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Россия 5 рублей 1877 СПБ НФ на аукционе Heritage - August 11, 2016
Россия 5 рублей 1877 СПБ НФ на аукционе Heritage - August 11, 2016
Продавец Heritage
Дата 11 августа 2016
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1877 СПБ НФ на аукционе Künker - June 21, 2016
Продавец Künker
Дата 21 июня 2016
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1877 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - June 18, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 18 июня 2016
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 рублей 1877 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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