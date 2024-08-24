5 рублей 1877 года СПБ НФ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1877 года со знаком СПБ НФ. Это золотая монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 52705 проданному на аукционе Heritage Auctions за 43125 USD. Торги состоялись 29 мая 2008.

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