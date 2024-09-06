25 копеек 1877 года СПБ НФ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1877 года со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 603 проданному на аукционе Монеты и Медали за 65200 RUB. Торги состоялись 27 июня 2024.

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