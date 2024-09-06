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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

25 копеек 1877 года СПБ НФ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 25 копеек 1877 года СПБ НФ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 25 копеек 1877 года СПБ НФ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Империя

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 5,18 гр
  • Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
  • Диаметр 24,2 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 25 копеек
  • Год 1877
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (139) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1877 года со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 603 проданному на аукционе Монеты и Медали за 65200 RUB. Торги состоялись 27 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 25 копеек 1877 СПБ НФ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 25 копеек 1877 СПБ НФ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
113 $
Цена в валюте аукциона 10000 RUB
Россия 25 копеек 1877 СПБ НФ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 25 копеек 1877 СПБ НФ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
739 $
Цена в валюте аукциона 65200 RUB
Россия 25 копеек 1877 СПБ НФ на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Россия 25 копеек 1877 СПБ НФ на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 25 копеек 1877 СПБ НФ на аукционе Знак - March 15, 2024
Россия 25 копеек 1877 СПБ НФ на аукционе Знак - March 15, 2024
Продавец Знак
Дата 15 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 25 копеек 1877 СПБ НФ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 25 копеек 1877 СПБ НФ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 25 копеек 1877 СПБ НФ на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Россия 25 копеек 1877 СПБ НФ на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 копеек 1877 СПБ НФ на аукционе MUNZE - January 8, 2024
Продавец MUNZE
Дата 8 января 2024
Сохранность MS62 CGC
Цена
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Россия 25 копеек 1877 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
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Россия 25 копеек 1877 СПБ НФ на аукционе Знак - July 14, 2023
Россия 25 копеек 1877 СПБ НФ на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 25 копеек 1877 СПБ НФ на аукционе Александр - July 5, 2023
Россия 25 копеек 1877 СПБ НФ на аукционе Александр - July 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность AU53
Цена
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Россия 25 копеек 1877 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 25 копеек 1877 СПБ НФ на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Россия 25 копеек 1877 СПБ НФ на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 копеек 1877 СПБ НФ на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Россия 25 копеек 1877 СПБ НФ на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 копеек 1877 СПБ НФ на аукционе AURORA - December 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Россия 25 копеек 1877 СПБ НФ на аукционе Александр - October 19, 2022
Россия 25 копеек 1877 СПБ НФ на аукционе Александр - October 19, 2022
Продавец Александр
Дата 19 октября 2022
Сохранность VF35
Цена
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Россия 25 копеек 1877 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 25 копеек 1877 СПБ НФ на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Россия 25 копеек 1877 СПБ НФ на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность AU58
Цена
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Россия 25 копеек 1877 СПБ НФ на аукционе Александр - June 8, 2022
Россия 25 копеек 1877 СПБ НФ на аукционе Александр - June 8, 2022
Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Россия 25 копеек 1877 СПБ НФ на аукционе Russiancoin - May 26, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 25 копеек 1877 СПБ НФ на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Россия 25 копеек 1877 СПБ НФ на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 копеек 1877 СПБ НФ на аукционе Numisbalt - December 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 25 копеек 1877 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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