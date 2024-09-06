Россия Период: 1699-1991 1699-1991
25 копеек 1877 года СПБ НФ (Россия, Александр II)
Фотография: Империя
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 5,18 гр
- Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
- Диаметр 24,2 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 25 копеек
- Год 1877
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (139) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1877 года со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 603 проданному на аукционе Монеты и Медали за 65200 RUB. Торги состоялись 27 июня 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
113 $
Цена в валюте аукциона 10000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
739 $
Цена в валюте аукциона 65200 RUB
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 8 января 2024
Сохранность MS62 CGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность AU53
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Продавец Александр
Дата 19 октября 2022
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность UNC
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Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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