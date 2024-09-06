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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1/4 копейки 1877 года СПБ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 1/4 копейки 1877 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 1/4 копейки 1877 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 0,82 гр
  • Диаметр 13,2 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 720,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 1/4 копейки
  • Год 1877
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (121)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/4 копейки 1877 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 29 проданному на аукционе MS67 за 120000 RUB. Торги состоялись 25 августа 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1/4 копейки 1877 СПБ на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
62 $
Цена в валюте аукциона 5500 RUB
Россия 1/4 копейки 1877 СПБ на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность AU
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 4400 RUB
Россия 1/4 копейки 1877 СПБ на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Россия 1/4 копейки 1877 СПБ на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1877 СПБ на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1/4 копейки 1877 СПБ на аукционе Русское Наследие - March 3, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1/4 копейки 1877 СПБ на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1/4 копейки 1877 СПБ на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1/4 копейки 1877 СПБ на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
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Россия 1/4 копейки 1877 СПБ на аукционе Pegasus Auctions - November 26, 2023
Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность MS62 RB NGC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1877 СПБ на аукционе Знак - November 24, 2023
Россия 1/4 копейки 1877 СПБ на аукционе Знак - November 24, 2023
Продавец Знак
Дата 24 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/4 копейки 1877 СПБ на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS64
Цена
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Россия 1/4 копейки 1877 СПБ на аукционе RedSquare - August 5, 2023
Продавец RedSquare
Дата 5 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 1/4 копейки 1877 СПБ на аукционе Katz - July 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1/4 копейки 1877 СПБ на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Россия 1/4 копейки 1877 СПБ на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
Россия 1/4 копейки 1877 СПБ на аукционе Знак - July 14, 2023
Россия 1/4 копейки 1877 СПБ на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/4 копейки 1877 СПБ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1877 СПБ на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность MS62
Цена
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Россия 1/4 копейки 1877 СПБ на аукционе RedSquare - July 2, 2023
Продавец RedSquare
Дата 2 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 1/4 копейки 1877 СПБ на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Россия 1/4 копейки 1877 СПБ на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1877 СПБ на аукционе RedSquare - April 15, 2023
Продавец RedSquare
Дата 15 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 1/4 копейки 1877 СПБ на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Где купить?
Россия 1/4 копейки 1877 СПБ на аукционе Heritage - September 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2024
Сохранность MS62 RB NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1/4 копейки 1877 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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