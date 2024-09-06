1/4 копейки 1877 года СПБ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/4 копейки 1877 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 29 проданному на аукционе MS67 за 120000 RUB. Торги состоялись 25 августа 2022.

Сохранность PROOF (1) UNC (53) AU (40) XF (19) VF (2) Нет оценки (6) Сохранность (слабы) MS65 (1) MS64 (6) MS63 (11) MS62 (12) MS61 (5) MS60 (2) AU58 (5) AU55 (6) AU53 (1) AU50 (5) XF45 (3) XF40 (1) VF35 (1) PF63 (1) DETAILS (3) RB (5) BN (22) Сервис NGC (18) PCGS (4) RNGA (4) ННР (1)

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