Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1/4 копейки 1877 года СПБ (Россия, Александр II)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 0,82 гр
- Диаметр 13,2 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 720,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 1/4 копейки
- Год 1877
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (121)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/4 копейки 1877 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 29 проданному на аукционе MS67 за 120000 RUB. Торги состоялись 25 августа 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Artemide Aste (1)
- AURORA (9)
- Coins.ee (4)
- COINSNET (1)
- Katz (6)
- MS67 (5)
- MUNZE (2)
- Niemczyk (1)
- Numimarket (2)
- Numisbalt (5)
- Pegasus Auctions (1)
- Rare Coins (18)
- Rauch (2)
- RedSquare (5)
- Roma Numismatics (1)
- Rzeszowski DA (1)
- SINCONA (2)
- WDA - MiM (1)
- Александр (18)
- Денга1700 (3)
- Знак (2)
- Империя (2)
- Имперская монета (10)
- Монеты и Медали (4)
- НИКО (4)
- Русский Нумизматический Дом (5)
- Русское Наследие (6)
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность MS62 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS64
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность MS62
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 6
Где купить?
Где продать?
Для продажи 1/4 копейки 1877 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск