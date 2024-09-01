Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1877 года СПБ (Россия, Александр II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 9,83 гр
- Диаметр 28,4 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 5,901,667
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 3 копейки
- Год 1877
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (40)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1877 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 56 проданному на аукционе Русское Наследие за 182000 RUB. Торги состоялись 13 июня 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
322 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность PF66 RB NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
******
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Продавец Numisbalt
Дата 4 февраля 2021
Сохранность XF45 BN NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 4 февраля 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 12 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Katz
Дата 8 ноября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец AURORA
Дата 23 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
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