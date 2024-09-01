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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1877 года СПБ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 3 копейки 1877 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 3 копейки 1877 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 9,83 гр
  • Диаметр 28,4 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,901,667

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1877
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (40)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1877 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 56 проданному на аукционе Русское Наследие за 182000 RUB. Торги состоялись 13 июня 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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Россия 3 копейки 1877 СПБ на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 3 копейки 1877 СПБ на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
322 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Россия 3 копейки 1877 СПБ на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 30, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 30 июня 2024
Сохранность XF
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Россия 3 копейки 1877 СПБ на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 3 копейки 1877 СПБ на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 копейки 1877 СПБ на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1877 СПБ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 3 копейки 1877 СПБ на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS66 RB ННР
Цена
Россия 3 копейки 1877 СПБ на аукционе AURORA - July 28, 2022
Продавец AURORA
Дата 28 июля 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 копейки 1877 СПБ на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия 3 копейки 1877 СПБ на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1877 СПБ на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Россия 3 копейки 1877 СПБ на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Продавец Денга1700
Дата 13 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1877 СПБ на аукционе Русское Наследие - June 13, 2021
Россия 3 копейки 1877 СПБ на аукционе Русское Наследие - June 13, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность PF66 RB NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1877 СПБ на аукционе Русское Наследие - June 13, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
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Россия 3 копейки 1877 СПБ на аукционе Numisbalt - February 4, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 4 февраля 2021
Сохранность XF45 BN NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1877 СПБ на аукционе Numisbalt - February 4, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 4 февраля 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1877 СПБ на аукционе Денга1700 - January 28, 2021
Россия 3 копейки 1877 СПБ на аукционе Денга1700 - January 28, 2021
Продавец Денга1700
Дата 28 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1877 СПБ на аукционе Денга1700 - January 28, 2021
Россия 3 копейки 1877 СПБ на аукционе Денга1700 - January 28, 2021
Продавец Денга1700
Дата 28 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1877 СПБ на аукционе Денга1700 - January 28, 2021
Россия 3 копейки 1877 СПБ на аукционе Денга1700 - January 28, 2021
Продавец Денга1700
Дата 28 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1877 СПБ на аукционе Numisbalt - December 12, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 12 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 3 копейки 1877 СПБ на аукционе Katz - November 8, 2020
Продавец Katz
Дата 8 ноября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 3 копейки 1877 СПБ на аукционе AURORA - September 23, 2020
Продавец AURORA
Дата 23 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 копейки 1877 СПБ на аукционе Имперская монета - September 22, 2020
Россия 3 копейки 1877 СПБ на аукционе Имперская монета - September 22, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 22 сентября 2020
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Где купить?
Россия 3 копейки 1877 СПБ на аукционе Heritage - September 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2024
Сохранность MS64 RB NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 3 копейки 1877 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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