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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1877 года СПБ HI. Орел больше (Россия, Александр II)

Разновидность: Орел больше

Аверс монеты - Полтина 1877 года СПБ HI Орел больше - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - Полтина 1877 года СПБ HI Орел больше - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 10,37 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,034,003

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал Полтина
  • Год 1877
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (442) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1877 года со знаком СПБ HI. Орел больше. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 598 проданному на аукционе HARMERS OF LONDON AUCTION LIMITED за 2600 GBP. Торги состоялись 27 сентября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1877 СПБ HI на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия Полтина 1877 СПБ HI на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
Россия Полтина 1877 СПБ HI на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
125 $
Цена в валюте аукциона 115 EUR
Россия Полтина 1877 СПБ HI на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
93 $
Цена в валюте аукциона 86 EUR
Россия Полтина 1877 СПБ HI на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1877 СПБ HI на аукционе Rauch - June 27, 2024
Продавец Rauch
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1877 СПБ HI на аукционе Universum Coins GmbH - May 28, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1877 СПБ HI на аукционе Universum Coins GmbH - May 28, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1877 СПБ HI на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1877 СПБ HI на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина 1877 СПБ HI на аукционе BAC - May 7, 2024
Продавец BAC
Дата 7 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1877 СПБ HI на аукционе Katz - April 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1877 СПБ HI на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Россия Полтина 1877 СПБ HI на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1877 СПБ HI на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия Полтина 1877 СПБ HI на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия Полтина 1877 СПБ HI на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность XF40
Цена
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Россия Полтина 1877 СПБ HI на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия Полтина 1877 СПБ HI на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность VF20
Цена
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Россия Полтина 1877 СПБ HI на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность XF
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Россия Полтина 1877 СПБ HI на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность AU
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Россия Полтина 1877 СПБ HI на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность XF
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Россия Полтина 1877 СПБ HI на аукционе Знак - March 15, 2024
Россия Полтина 1877 СПБ HI на аукционе Знак - March 15, 2024
Продавец Знак
Дата 15 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1877 СПБ HI на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - March 10, 2024
Россия Полтина 1877 СПБ HI на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - March 10, 2024
Продавец Istra Numizmatika d.o.o.
Дата 10 марта 2024
Сохранность F
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Россия Полтина 1877 СПБ HI на аукционе Katz - January 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность XF
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Где купить?
Россия Полтина 1877 СПБ HI на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - August 30, 2024
Россия Полтина 1877 СПБ HI на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - August 30, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 30 августа 2024
Сохранность VF
К аукциону
Россия Полтина 1877 СПБ HI на аукционе Heritage - September 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2024
Сохранность AU58 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи Полтина 1877 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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