Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1877 года СПБ HI. Орел больше (Россия, Александр II)
Разновидность: Орел больше
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 10,37 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
- Диаметр 28,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,034,003
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал Полтина
- Год 1877
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (442) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1877 года со знаком СПБ HI. Орел больше. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 598 проданному на аукционе HARMERS OF LONDON AUCTION LIMITED за 2600 GBP. Торги состоялись 27 сентября 2021.
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Сохранность (слабы)
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