Полтина 1877 года СПБ HI. Орел больше (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1877 года со знаком СПБ HI. Орел больше. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 598 проданному на аукционе HARMERS OF LONDON AUCTION LIMITED за 2600 GBP. Торги состоялись 27 сентября 2021.

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