Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1877 года СПБ НФ (Россия, Александр II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 3,6 гр
- Чистого серебра (0,0579 oz) 1,8 гр
- Диаметр 22,2 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 20 копеек
- Год 1877
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (43) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1877 года со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 317 проданному на аукционе Империя за 90000 RUB. Торги состоялись 17 апреля 2015.
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Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность XF
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Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность MS63
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Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 3 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 6 мая 2020
Сохранность XF45
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Продавец Имперская монета
Дата 5 мая 2020
Сохранность XF45
Цена
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Продавец AURORA
Дата 29 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Дата 18 декабря 2019
Сохранность MS64 NGC
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Продавец MS67
Дата 18 декабря 2019
Сохранность MS63 NGC
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Продавец Rauch
Дата 13 декабря 2019
Сохранность VF
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Продавец MS67
Дата 30 октября 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Где продать?
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