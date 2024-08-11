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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1877 года СПБ НФ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 20 копеек 1877 года СПБ НФ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 20 копеек 1877 года СПБ НФ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 3,6 гр
  • Чистого серебра (0,0579 oz) 1,8 гр
  • Диаметр 22,2 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1877
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (43) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1877 года со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 317 проданному на аукционе Империя за 90000 RUB. Торги состоялись 17 апреля 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1877 СПБ НФ на аукционе Знак - April 26, 2024
Россия 20 копеек 1877 СПБ НФ на аукционе Знак - April 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1877 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
106 $
Цена в валюте аукциона 10000 RUB
Россия 20 копеек 1877 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 20 копеек 1877 СПБ НФ на аукционе RedSquare - January 27, 2024
Продавец RedSquare
Дата 27 января 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1877 СПБ НФ на аукционе Katz - January 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность XF
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 49 EUR
Россия 20 копеек 1877 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1877 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность MS63
Цена
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Россия 20 копеек 1877 СПБ НФ на аукционе AURORA - December 16, 2021
Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1877 СПБ НФ на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Россия 20 копеек 1877 СПБ НФ на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 20 копеек 1877 СПБ НФ на аукционе Империя - July 8, 2021
Продавец Империя
Дата 8 июля 2021
Сохранность PROOF
Цена
Россия 20 копеек 1877 СПБ НФ на аукционе Numisbalt - March 14, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 20 копеек 1877 СПБ НФ на аукционе Coins.ee - January 3, 2021
Россия 20 копеек 1877 СПБ НФ на аукционе Coins.ee - January 3, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 3 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 20 копеек 1877 СПБ НФ на аукционе AURORA - July 13, 2020
Продавец AURORA
Дата 13 июля 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 20 копеек 1877 СПБ НФ на аукционе Александр - May 6, 2020
Россия 20 копеек 1877 СПБ НФ на аукционе Александр - May 6, 2020
Продавец Александр
Дата 6 мая 2020
Сохранность XF45
Цена
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Россия 20 копеек 1877 СПБ НФ на аукционе Имперская монета - May 5, 2020
Россия 20 копеек 1877 СПБ НФ на аукционе Имперская монета - May 5, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 5 мая 2020
Сохранность XF45
Цена
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Россия 20 копеек 1877 СПБ НФ на аукционе AURORA - January 29, 2020
Продавец AURORA
Дата 29 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1877 СПБ НФ на аукционе AURORA - December 18, 2019
Продавец AURORA
Дата 18 декабря 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1877 СПБ НФ на аукционе MS67 - December 18, 2019
Продавец MS67
Дата 18 декабря 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1877 СПБ НФ на аукционе Rauch - December 13, 2019
Продавец Rauch
Дата 13 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 20 копеек 1877 СПБ НФ на аукционе MS67 - October 30, 2019
Продавец MS67
Дата 30 октября 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1877 СПБ НФ на аукционе Имперская монета - September 24, 2019
Россия 20 копеек 1877 СПБ НФ на аукционе Имперская монета - September 24, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 24 сентября 2019
Сохранность VF30
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 копеек 1877 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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