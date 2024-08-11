20 копеек 1877 года СПБ НФ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1877 года со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 317 проданному на аукционе Империя за 90000 RUB. Торги состоялись 17 апреля 2015.

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