25 копеек 1877 года СПБ НІ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1877 года со знаком СПБ НІ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 137 проданному на аукционе Редкие Монеты за 3500 USD. Торги состоялись 21 апреля 2018.

Сохранность PROOF (2) UNC (37) AU (62) XF (43) VF (23) Нет оценки (23) Сохранность (слабы) MS66 (1) MS65 (6) MS64 (3) MS63 (8) MS62 (5) MS61 (7) AU58 (9) AU55 (9) AU53 (1) AU50 (4) XF45 (7) VF35 (7) VF30 (1) PF64 (1) PF63 (1) DETAILS (4) Сервис PCGS (8) ННР (2) RNGA (1) NGC (28) CGC (1) ANACS (1)

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