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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

25 копеек 1877 года СПБ НІ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 25 копеек 1877 года СПБ НІ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 25 копеек 1877 года СПБ НІ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 5,18 гр
  • Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
  • Диаметр 24,2 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 25 копеек
  • Год 1877
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (193) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1877 года со знаком СПБ НІ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 137 проданному на аукционе Редкие Монеты за 3500 USD. Торги состоялись 21 апреля 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 25 копеек 1877 СПБ НІ на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 25 копеек 1877 СПБ НІ на аукционе Russiancoin - July 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 25 копеек 1877 СПБ НІ на аукционе Russiancoin - July 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 25 копеек 1877 СПБ НІ на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность AU55 PCGS
Цена
125 $
Цена в валюте аукциона 115 EUR
Россия 25 копеек 1877 СПБ НІ на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 25 копеек 1877 СПБ НІ на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
124 $
Цена в валюте аукциона 11000 RUB
Россия 25 копеек 1877 СПБ НІ на аукционе Universum Coins GmbH - May 28, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 копеек 1877 СПБ НІ на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Россия 25 копеек 1877 СПБ НІ на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 копеек 1877 СПБ НІ на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 копеек 1877 СПБ НІ на аукционе Russiancoin - May 16, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 25 копеек 1877 СПБ НІ на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Россия 25 копеек 1877 СПБ НІ на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 25 копеек 1877 СПБ НІ на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 25 копеек 1877 СПБ НІ на аукционе Russiancoin - March 21, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 21 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 25 копеек 1877 СПБ НІ на аукционе Klondike Auction - March 12, 2024
Продавец Klondike Auction
Дата 12 марта 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 25 копеек 1877 СПБ НІ на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 25 копеек 1877 СПБ НІ на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность VF
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Россия 25 копеек 1877 СПБ НІ на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Россия 25 копеек 1877 СПБ НІ на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 копеек 1877 СПБ НІ на аукционе Russiancoin - January 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 25 копеек 1877 СПБ НІ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 25 копеек 1877 СПБ НІ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 25 копеек 1877 СПБ НІ на аукционе Stack's - January 18, 2024
Россия 25 копеек 1877 СПБ НІ на аукционе Stack's - January 18, 2024
Продавец Stack's
Дата 18 января 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Россия 25 копеек 1877 СПБ НІ на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность MS64 ННР
Цена
Россия 25 копеек 1877 СПБ НІ на аукционе Klondike Auction - November 10, 2023
Продавец Klondike Auction
Дата 10 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Где купить?
Россия 25 копеек 1877 СПБ НІ на аукционе Heritage - September 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2024
Сохранность MS63 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 25 копеек 1877 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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