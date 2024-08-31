Россия Период: 1699-1991 1699-1991
25 копеек 1877 года СПБ НІ (Россия, Александр II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 5,18 гр
- Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
- Диаметр 24,2 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 25 копеек
- Год 1877
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (193) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1877 года со знаком СПБ НІ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 137 проданному на аукционе Редкие Монеты за 3500 USD. Торги состоялись 21 апреля 2018.
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Сохранность (слабы)
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