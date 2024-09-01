Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 рубля 1877 года СПБ НФ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 3 рубля 1877 года СПБ НФ - цена золотой монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 3 рубля 1877 года СПБ НФ - цена золотой монеты - Россия, Александр II

Фотография: The New York Sale

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,93 гр
  • Чистого золота (0,1159 oz) 3,6038 гр
  • Диаметр 19,7 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 3 рубля
  • Год 1877
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (40) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 рубля 1877 года со знаком СПБ НФ. Это золотая монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 139 проданному на аукционе Редкие Монеты за 29000 USD. Торги состоялись 25 апреля 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Прочие фильтры
  • Все фирмы
  • Auction World (1)
  • AURORA (4)
  • Chaponnière & Hess-Divo (1)
  • Heritage (2)
  • Hess Divo (1)
  • Künker (6)
  • MS67 (1)
  • New York Sale (1)
  • Rare Coins (11)
  • Schweizerischer Bankverein (1)
  • Stack's (1)
  • Teutoburger (1)
  • UBS (1)
  • Александр (7)
  • ОЛНЗ (1)
Россия 3 рубля 1877 СПБ НФ на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 3 рубля 1877 СПБ НФ на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность MS62
Цена
Россия 3 рубля 1877 СПБ НФ на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
Россия 3 рубля 1877 СПБ НФ на аукционе MS67 - June 20, 2024
Продавец MS67
Дата 20 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
8084 $
Цена в валюте аукциона 675000 RUB
Россия 3 рубля 1877 СПБ НФ на аукционе ОЛНЗ - April 3, 2024
Продавец ОЛНЗ
Дата 3 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
9481 $
Цена в валюте аукциона 875000 RUB
Россия 3 рубля 1877 СПБ НФ на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 рубля 1877 СПБ НФ на аукционе AURORA - September 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 рубля 1877 СПБ НФ на аукционе AURORA - January 19, 2023
Продавец AURORA
Дата 19 января 2023
Сохранность MS64 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 рубля 1877 СПБ НФ на аукционе Auction World - October 18, 2020
Продавец Auction World
Дата 18 октября 2020
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 рубля 1877 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - December 9, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 9 декабря 2018
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 рубля 1877 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - November 10, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 рубля 1877 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - June 20, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 20 июня 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 рубля 1877 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - April 21, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 рубля 1877 СПБ НФ на аукционе Александр - December 15, 2017
Россия 3 рубля 1877 СПБ НФ на аукционе Александр - December 15, 2017
Продавец Александр
Дата 15 декабря 2017
Сохранность PF65
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 рубля 1877 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - November 11, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность MS62
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 рубля 1877 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - October 5, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2017
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 рубля 1877 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - June 10, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 10 июня 2017
Сохранность MS62
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 рубля 1877 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - June 10, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 10 июня 2017
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 рубля 1877 СПБ НФ на аукционе Teutoburger - May 27, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 рубля 1877 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - April 22, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 рубля 1877 СПБ НФ на аукционе New York Sale - January 12, 2017
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2017
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 рубля 1877 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - April 25, 2015
Продавец Rare Coins
Дата 25 апреля 2015
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 3 рубля 1877 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Александра II Монеты России 1877 года Все российские монеты российские золотые монеты российские монеты номиналом 3 рубля Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Категория
Год
Поиск