Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 рубля 1877 года СПБ НФ (Россия, Александр II)
Фотография: The New York Sale
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 3,93 гр
- Чистого золота (0,1159 oz) 3,6038 гр
- Диаметр 19,7 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 3 рубля
- Год 1877
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (40) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 рубля 1877 года со знаком СПБ НФ. Это золотая монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 139 проданному на аукционе Редкие Монеты за 29000 USD. Торги состоялись 25 апреля 2015.
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Дата 28 марта 2024
Сохранность MS62 NGC
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Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность UNC
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Дата 19 января 2023
Сохранность MS64 ННР
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Дата 18 октября 2020
Сохранность UNC DETAILS NGC
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Дата 9 декабря 2018
Сохранность MS61 NGC
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Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность MS62 NGC
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Продавец Rare Coins
Дата 20 июня 2018
Сохранность MS62 NGC
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Дата 21 апреля 2018
Сохранность MS62 NGC
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Дата 15 декабря 2017
Сохранность PF65
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Дата 11 ноября 2017
Сохранность MS62
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Дата 5 октября 2017
Сохранность MS62 NGC
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Дата 10 июня 2017
Сохранность MS62
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Дата 10 июня 2017
Сохранность MS62 NGC
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Дата 27 мая 2017
Сохранность XF
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Дата 22 апреля 2017
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Дата 12 января 2017
Сохранность UNC
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