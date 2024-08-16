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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1877 года СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 10 копеек 1877 года СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 10 копеек 1877 года СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 1,8 гр
  • Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
  • Диаметр 17,6 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,090,003

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1877
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (35) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1877 года "Серебро 500 пробы (биллон)" со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 113 проданному на аукционе MS67 за 25000 RUB. Торги состоялись 27 мая 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1877 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 2000 RUB
Россия 10 копеек 1877 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1877 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
68 $
Цена в валюте аукциона 6250 RUB
Россия 10 копеек 1877 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1877 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1877 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе AURORA - August 24, 2023
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Россия 10 копеек 1877 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность MS64 ННР
Цена
Россия 10 копеек 1877 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе AURORA - March 23, 2023
Продавец AURORA
Дата 23 марта 2023
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Россия 10 копеек 1877 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Stack's - January 20, 2023
Россия 10 копеек 1877 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Stack's - January 20, 2023
Продавец Stack's
Дата 20 января 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1877 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS64 ННР
Цена
Россия 10 копеек 1877 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Russiancoin - September 29, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 29 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 10 копеек 1877 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Россия 10 копеек 1877 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Продавец Денга1700
Дата 18 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 10 копеек 1877 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Russiancoin - June 9, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 9 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1877 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Russiancoin - April 28, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 28 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1877 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - April 6, 2022
Россия 10 копеек 1877 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - April 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 апреля 2022
Сохранность XF40
Цена
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Россия 10 копеек 1877 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Rare Coins - October 13, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
Россия 10 копеек 1877 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе MS67 - May 27, 2020
Продавец MS67
Дата 27 мая 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1877 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - June 2, 2020
Россия 10 копеек 1877 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - June 2, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 2 июня 2020
Сохранность AU DETAILS
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Россия 10 копеек 1877 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Россия 10 копеек 1877 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 28 января 2020
Сохранность MS66 ННР
Цена
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Россия 10 копеек 1877 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - December 17, 2019
Россия 10 копеек 1877 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - December 17, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 17 декабря 2019
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Россия 10 копеек 1877 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Rare Coins - June 19, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 19 июня 2019
Сохранность AU
Цена
Где купить?
Россия 10 копеек 1877 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Heritage - September 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2024
Сохранность MS65 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 10 копеек 1877 "Серебро 500 пробы (биллон)" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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