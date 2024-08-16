Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1877 года СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" (Россия, Александр II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 1,8 гр
- Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
- Диаметр 17,6 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,090,003
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 10 копеек
- Год 1877
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (35) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1877 года "Серебро 500 пробы (биллон)" со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 113 проданному на аукционе MS67 за 25000 RUB. Торги состоялись 27 мая 2020.
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Дата 18 октября 2023
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Дата 18 июня 2022
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Сохранность XF40
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Дата 27 мая 2020
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Дата 2 июня 2020
Сохранность AU DETAILS
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Дата 28 января 2020
Сохранность MS66 ННР
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Продавец Имперская монета
Дата 17 декабря 2019
Сохранность MS64 ННР
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