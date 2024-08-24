Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1877 года СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 5 копеек 1877 года СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 5 копеек 1877 года СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 0,9 гр
  • Чистого серебра (0,0145 oz) 0,45 гр
  • Диаметр 15,1 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1877
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (40) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1877 года "Серебро 500 пробы (биллон)" со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 156 проданному на аукционе MS67 за 340000 RUB. Торги состоялись 30 октября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (3)
  • Katz (4)
  • Künker (3)
  • MS67 (4)
  • Rare Coins (4)
  • SINCONA (1)
  • Александр (12)
  • Знак (1)
  • Империя (5)
  • Имперская монета (2)
  • Русский Нумизматический Дом (1)
Россия 5 копеек 1877 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 5 копеек 1877 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность MS60
Цена
279 $
Цена в валюте аукциона 24898 RUB
Россия 5 копеек 1877 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия 5 копеек 1877 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1877 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия 5 копеек 1877 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность MS64 PL
Цена
1312 $
Цена в валюте аукциона 123560 RUB
Россия 5 копеек 1877 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия 5 копеек 1877 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность MS60
Цена
Россия 5 копеек 1877 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 5 копеек 1877 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Знак - July 14, 2023
Россия 5 копеек 1877 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1877 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - June 7, 2023
Россия 5 копеек 1877 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - June 7, 2023
Продавец Александр
Дата 7 июня 2023
Сохранность MS60
Цена
Россия 5 копеек 1877 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Империя - April 13, 2023
Продавец Империя
Дата 13 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
Россия 5 копеек 1877 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - August 3, 2022
Россия 5 копеек 1877 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - August 3, 2022
Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность MS62
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1877 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - June 8, 2022
Россия 5 копеек 1877 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - June 8, 2022
Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1877 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - May 11, 2022
Россия 5 копеек 1877 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - May 11, 2022
Продавец Александр
Дата 11 мая 2022
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия 5 копеек 1877 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - November 2, 2021
Россия 5 копеек 1877 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - November 2, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 2 ноября 2021
Сохранность MS64
Цена
Россия 5 копеек 1877 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - August 24, 2021
Россия 5 копеек 1877 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - August 24, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 24 августа 2021
Сохранность MS64
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1877 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - September 25, 2021
Россия 5 копеек 1877 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - September 25, 2021
Продавец Александр
Дата 25 сентября 2021
Сохранность MS64
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1877 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - August 26, 2020
Россия 5 копеек 1877 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - August 26, 2020
Продавец Александр
Дата 26 августа 2020
Сохранность MS63
Цена
Россия 5 копеек 1877 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - May 6, 2020
Россия 5 копеек 1877 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - May 6, 2020
Продавец Александр
Дата 6 мая 2020
Сохранность AU53
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1877 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе AURORA - December 18, 2019
Продавец AURORA
Дата 18 декабря 2019
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1877 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Katz - December 1, 2019
Продавец Katz
Дата 1 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1877 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе MS67 - October 30, 2019
Продавец MS67
Дата 30 октября 2019
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1877 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе MS67 - June 26, 2019
Продавец MS67
Дата 26 июня 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1877 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе MS67 - January 16, 2019
Продавец MS67
Дата 16 января 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1877 "Серебро 500 пробы (биллон)" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Александра II Монеты России 1877 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом 5 копеек Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск