Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1877 года СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" (Россия, Александр II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 0,9 гр
- Чистого серебра (0,0145 oz) 0,45 гр
- Диаметр 15,1 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 5 копеек
- Год 1877
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (40) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1877 года "Серебро 500 пробы (биллон)" со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 156 проданному на аукционе MS67 за 340000 RUB. Торги состоялись 30 октября 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность MS64 PL
Цена
1312 $
Цена в валюте аукциона 123560 RUB
Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность MS62
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 24 августа 2021
Сохранность MS64
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 25 сентября 2021
Сохранность MS64
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 6 мая 2020
Сохранность AU53
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 18 декабря 2019
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 1 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец MS67
Дата 30 октября 2019
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Продавец MS67
Дата 26 июня 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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Где продать?
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