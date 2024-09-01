Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1877 года СПБ (Россия, Александр II)
Фотография: Via GmbH
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 16,38 гр
- Диаметр 32,7 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 7,195,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 5 копеек
- Год 1877
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (62)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1877 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 29461 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1175 USD. Торги состоялись 20 января 2014.
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Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
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Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
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Продавец Russiancoin
Дата 21 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
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Продавец Pesek Auctions
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
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Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность XF
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Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
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Продавец Russiancoin
Дата 24 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
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Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность MS62 BN
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Где продать?
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