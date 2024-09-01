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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1877 года СПБ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 5 копеек 1877 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 5 копеек 1877 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Via GmbH

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 16,38 гр
  • Диаметр 32,7 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 7,195,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1877
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (62)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1877 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 29461 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1175 USD. Торги состоялись 20 января 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1877 СПБ на аукционе Знак - July 12, 2024
Россия 5 копеек 1877 СПБ на аукционе Знак - July 12, 2024
Продавец Знак
Дата 12 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1877 СПБ на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
1011 $
Цена в валюте аукциона 90000 RUB
Россия 5 копеек 1877 СПБ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 5 копеек 1877 СПБ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
81 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Россия 5 копеек 1877 СПБ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1877 СПБ на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1877 СПБ на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Россия 5 копеек 1877 СПБ на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1877 СПБ на аукционе Russiancoin - March 21, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 21 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1877 СПБ на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Россия 5 копеек 1877 СПБ на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1877 СПБ на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Россия 5 копеек 1877 СПБ на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1877 СПБ на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Россия 5 копеек 1877 СПБ на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1877 СПБ на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность XF
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Россия 5 копеек 1877 СПБ на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Россия 5 копеек 1877 СПБ на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Продавец Денга1700
Дата 24 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1877 СПБ на аукционе WAG - January 15, 2023
Продавец WAG
Дата 15 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1877 СПБ на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Россия 5 копеек 1877 СПБ на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1877 СПБ на аукционе Katz - July 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1877 СПБ на аукционе Katz - June 8, 2022
Продавец Katz
Дата 8 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1877 СПБ на аукционе Russiancoin - February 24, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 24 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1877 СПБ на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Россия 5 копеек 1877 СПБ на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность MS62 BN
Цена
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Россия 5 копеек 1877 СПБ на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Россия 5 копеек 1877 СПБ на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Продавец Денга1700
Дата 13 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1877 СПБ на аукционе Русское Наследие - June 13, 2021
Россия 5 копеек 1877 СПБ на аукционе Русское Наследие - June 13, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1877 СПБ на аукционе Russiancoin - June 10, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 10 июня 2021
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1877 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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