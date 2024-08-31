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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1/2 копейки 1877 года СПБ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 1/2 копейки 1877 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 1/2 копейки 1877 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,64 гр
  • Диаметр 16,15 - 16,3 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,290,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 1/2 копейки
  • Год 1877
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (48)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1877 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 855 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1200 USD. Торги состоялись 6 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1/2 копейки 1877 СПБ на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность AU
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 2200 RUB
Россия 1/2 копейки 1877 СПБ на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Россия 1/2 копейки 1877 СПБ на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 50 PLN
Россия 1/2 копейки 1877 СПБ на аукционе Русское Наследие - December 24, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1/2 копейки 1877 СПБ на аукционе Coinhouse - August 19, 2023
Продавец Coinhouse
Дата 19 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1/2 копейки 1877 СПБ на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1/2 копейки 1877 СПБ на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1/2 копейки 1877 СПБ на аукционе RedSquare - December 3, 2022
Продавец RedSquare
Дата 3 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1/2 копейки 1877 СПБ на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU53
Цена
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Россия 1/2 копейки 1877 СПБ на аукционе Александр - September 21, 2022
Россия 1/2 копейки 1877 СПБ на аукционе Александр - September 21, 2022
Продавец Александр
Дата 21 сентября 2022
Сохранность XF40
Цена
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Россия 1/2 копейки 1877 СПБ на аукционе RedSquare - September 10, 2022
Продавец RedSquare
Дата 10 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1/2 копейки 1877 СПБ на аукционе Александр - August 3, 2022
Россия 1/2 копейки 1877 СПБ на аукционе Александр - August 3, 2022
Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность XF40
Цена
Россия 1/2 копейки 1877 СПБ на аукционе RedSquare - July 16, 2022
Продавец RedSquare
Дата 16 июля 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1/2 копейки 1877 СПБ на аукционе RedSquare - July 16, 2022
Продавец RedSquare
Дата 16 июля 2022
Сохранность AU
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Россия 1/2 копейки 1877 СПБ на аукционе Numisbalt - July 3, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 3 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1/2 копейки 1877 СПБ на аукционе Coins.ee - March 28, 2021
Россия 1/2 копейки 1877 СПБ на аукционе Coins.ee - March 28, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 28 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 1/2 копейки 1877 СПБ на аукционе Coins.ee - March 28, 2021
Россия 1/2 копейки 1877 СПБ на аукционе Coins.ee - March 28, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 28 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 1/2 копейки 1877 СПБ на аукционе Имперская монета - January 26, 2021
Россия 1/2 копейки 1877 СПБ на аукционе Имперская монета - January 26, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 26 января 2021
Сохранность MS62 BN
Цена
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Россия 1/2 копейки 1877 СПБ на аукционе MUNZE - December 16, 2020
Продавец MUNZE
Дата 16 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия 1/2 копейки 1877 СПБ на аукционе Имперская монета - September 22, 2020
Россия 1/2 копейки 1877 СПБ на аукционе Имперская монета - September 22, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 22 сентября 2020
Сохранность MS62 BN
Цена
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Россия 1/2 копейки 1877 СПБ на аукционе AURORA - August 12, 2020
Продавец AURORA
Дата 12 августа 2020
Сохранность UNC
Цена
Россия 1/2 копейки 1877 СПБ на аукционе Имперская монета - June 2, 2020
Россия 1/2 копейки 1877 СПБ на аукционе Имперская монета - June 2, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 2 июня 2020
Сохранность AU53
Цена
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Где купить?
Россия 1/2 копейки 1877 СПБ на аукционе Heritage - September 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2024
Сохранность MS64 BN NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1/2 копейки 1877 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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