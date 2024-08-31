Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1/2 копейки 1877 года СПБ (Россия, Александр II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,64 гр
- Диаметр 16,15 - 16,3 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,290,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 1/2 копейки
- Год 1877
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (48)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1877 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 855 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1200 USD. Торги состоялись 6 октября 2018.
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Продавец Русское Наследие
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
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Дата 19 августа 2023
Сохранность VF
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Сохранность UNC
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Сохранность Нет оценки
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Сохранность MS62 BN
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