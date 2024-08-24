Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 рубля 1877 года СПБ НІ (Россия, Александр II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 3,93 гр
- Чистого золота (0,1159 oz) 3,6038 гр
- Диаметр 19,7 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 50,003
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 3 рубля
- Год 1877
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (108) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 рубля 1877 года со знаком СПБ НІ. Это золотая монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22159 проданному на аукционе Heritage Auctions за 13800 USD. Торги состоялись 18 сентября 2008.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
4347 $
Цена в валюте аукциона 17250 PLN
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 декабря 2022
Сохранность UNC
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Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2022
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец AURORA
Дата 6 июля 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец AURORA
Дата 11 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Империя
Дата 29 апреля 2021
Сохранность AU
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Продавец Русское Наследие
Дата 3 апреля 2021
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Auction World
Дата 17 января 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность MS63
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Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2020
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 августа 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Golden Lion
Дата 2 мая 2020
Сохранность UNC
Цена
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