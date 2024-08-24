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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 рубля 1877 года СПБ НІ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 3 рубля 1877 года СПБ НІ - цена золотой монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 3 рубля 1877 года СПБ НІ - цена золотой монеты - Россия, Александр II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,93 гр
  • Чистого золота (0,1159 oz) 3,6038 гр
  • Диаметр 19,7 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 50,003

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 3 рубля
  • Год 1877
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (108) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 рубля 1877 года со знаком СПБ НІ. Это золотая монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22159 проданному на аукционе Heritage Auctions за 13800 USD. Торги состоялись 18 сентября 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 3 рубля 1877 СПБ НІ на аукционе Heritage - May 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
2200 $
Цена в валюте аукциона 2200 USD
Россия 3 рубля 1877 СПБ НІ на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Россия 3 рубля 1877 СПБ НІ на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
4347 $
Цена в валюте аукциона 17250 PLN
Россия 3 рубля 1877 СПБ НІ на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 3 рубля 1877 СПБ НІ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 3 рубля 1877 СПБ НІ на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Россия 3 рубля 1877 СПБ НІ на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Россия 3 рубля 1877 СПБ НІ на аукционе Katz - December 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 3 рубля 1877 СПБ НІ на аукционе Heritage - November 4, 2022
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2022
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Россия 3 рубля 1877 СПБ НІ на аукционе AURORA - July 6, 2022
Продавец AURORA
Дата 6 июля 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 3 рубля 1877 СПБ НІ на аукционе AURORA - December 16, 2021
Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 рубля 1877 СПБ НІ на аукционе AURORA - November 11, 2021
Продавец AURORA
Дата 11 ноября 2021
Сохранность AU
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Россия 3 рубля 1877 СПБ НІ на аукционе Империя - April 29, 2021
Продавец Империя
Дата 29 апреля 2021
Сохранность AU
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Россия 3 рубля 1877 СПБ НІ на аукционе Русское Наследие - April 3, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 3 апреля 2021
Сохранность AU58
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Россия 3 рубля 1877 СПБ НІ на аукционе Auction World - January 17, 2021
Продавец Auction World
Дата 17 января 2021
Сохранность AU58 NGC
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Россия 3 рубля 1877 СПБ НІ на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность MS63
Цена
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Россия 3 рубля 1877 СПБ НІ на аукционе Numisbalt - September 19, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2020
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Россия 3 рубля 1877 СПБ НІ на аукционе Heritage - August 7, 2020
Россия 3 рубля 1877 СПБ НІ на аукционе Heritage - August 7, 2020
Продавец Heritage
Дата 7 августа 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 3 рубля 1877 СПБ НІ на аукционе HIRSCH - June 19, 2020
Продавец HIRSCH
Дата 19 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 рубля 1877 СПБ НІ на аукционе AURORA - June 1, 2020
Продавец AURORA
Дата 1 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
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Россия 3 рубля 1877 СПБ НІ на аукционе Tosunidis Coin House - May 27, 2020
Продавец Tosunidis Coin House
Дата 27 мая 2020
Сохранность MS62 PCGS
Цена
Россия 3 рубля 1877 СПБ НІ на аукционе Golden Lion - May 2, 2020
Продавец Golden Lion
Дата 2 мая 2020
Сохранность UNC
Цена
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Россия 3 рубля 1877 СПБ НІ на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Где купить?
Россия 3 рубля 1877 СПБ НІ на аукционе Stack's - August 15, 2024
Россия 3 рубля 1877 СПБ НІ на аукционе Stack's - August 15, 2024
Россия 3 рубля 1877 СПБ НІ на аукционе Stack's - August 15, 2024
Россия 3 рубля 1877 СПБ НІ на аукционе Stack's - August 15, 2024
Продавец Stack's
Дата 15 августа 2024
Сохранность MS65 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 3 рубля 1877 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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