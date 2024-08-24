3 рубля 1877 года СПБ НІ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 рубля 1877 года со знаком СПБ НІ. Это золотая монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22159 проданному на аукционе Heritage Auctions за 13800 USD. Торги состоялись 18 сентября 2008.

Сохранность PROOF (1) UNC (53) AU (19) XF (26) VF (5) F (1) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS65 (6) MS64 (12) MS63 (19) MS62 (9) MS61 (1) AU58 (3) AU55 (2) XF45 (1) DETAILS (4) Сервис NGC (35) PCGS (14) Прочие фильтры Монеты из коллекций (1)

Продавец Все фирмы

Auction World (1)

AURORA (7)

CNG (1)

Felzmann (2)

Frühwald (2)

Golden Lion (1)

Gorny & Mosch (1)

Grün (2)

Heritage (17)

HERVERA (1)

Hess Divo (1)

HIRSCH (3)

Höhn (1)

Katz (1)

Künker (4)

Möller (1)

Morton & Eden (1)

New York Sale (1)

Niemczyk (4)

Numimarket (1)

Numisbalt (2)

Rare Coins (9)

Rauch (3)

Roma Numismatics (1)

Schweizerischer Bankverein (1)

SINCONA (2)

Soler y Llach (1)

Stack's (5)

Teutoburger (2)

Tosunidis Coin House (2)

UBS (2)

WCN (1)

Александр (10)

Империя (8)

Имперская монета (2)

НИКО (1)

Русский Нумизматический Дом (1)

Русское Наследие (2)