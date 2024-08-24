Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1877 года СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" (Россия, Александр II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 1,8 гр
- Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
- Диаметр 17,6 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 10 копеек
- Год 1877
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1877 года "Серебро 500 пробы (биллон)" со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 117 проданному на аукционе MS67 за 300000 RUB. Торги состоялись 11 сентября 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MS67
Дата 11 сентября 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
4587 $
Цена в валюте аукциона 300000 RUB
Где продать?
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