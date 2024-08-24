10 копеек 1877 года СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1877 года "Серебро 500 пробы (биллон)" со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 117 проданному на аукционе MS67 за 300000 RUB. Торги состоялись 11 сентября 2019.

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