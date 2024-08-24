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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1877 года СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 10 копеек 1877 года СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 10 копеек 1877 года СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 1,8 гр
  • Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
  • Диаметр 17,6 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1877
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1877 года "Серебро 500 пробы (биллон)" со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 117 проданному на аукционе MS67 за 300000 RUB. Торги состоялись 11 сентября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Знак (1)
Россия 10 копеек 1877 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Знак - June 23, 2023
Россия 10 копеек 1877 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Знак - June 23, 2023
Продавец Знак
Дата 23 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
Россия 10 копеек 1877 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе ARTMAXIMUM - November 2, 2019
Продавец ARTMAXIMUM
Дата 2 ноября 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
Россия 10 копеек 1877 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе MS67 - September 11, 2019
Продавец MS67
Дата 11 сентября 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
4587 $
Цена в валюте аукциона 300000 RUB
Россия 10 копеек 1877 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Rare Coins - June 20, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 20 июня 2018
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1877 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - February 27, 2017
Россия 10 копеек 1877 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - February 27, 2017
Продавец Александр
Дата 27 февраля 2017
Сохранность VF20
Цена
Россия 10 копеек 1877 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность PROOF
Цена
4607 $
Цена в валюте аукциона 4400 CHF

Где продать?

Для продажи 10 копеек 1877 "Серебро 500 пробы (биллон)" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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