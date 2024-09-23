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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1877 года СПБ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 2 копейки 1877 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 2 копейки 1877 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,56 гр
  • Диаметр 24,3 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,010,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1877
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (50)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1877 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 58 проданному на аукционе Русское Наследие за 148000 RUB. Торги состоялись 13 июня 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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Россия 2 копейки 1877 СПБ на аукционе Hermes Auctions - July 22, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 22 июля 2024
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
1025 $
Цена в валюте аукциона 90000 RUB
Россия 2 копейки 1877 СПБ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 2 копейки 1877 СПБ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 32 EUR
Россия 2 копейки 1877 СПБ на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1877 СПБ на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность MS62 RB NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1877 СПБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 2 копейки 1877 СПБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1877 СПБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 2 копейки 1877 СПБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1877 СПБ на аукционе Katz - December 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Россия 2 копейки 1877 СПБ на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Россия 2 копейки 1877 СПБ на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1877 СПБ на аукционе Pegasus Auctions - November 26, 2023
Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1877 СПБ на аукционе MS67 - November 8, 2023
Продавец MS67
Дата 8 ноября 2023
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
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Россия 2 копейки 1877 СПБ на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 2 копейки 1877 СПБ на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Россия 2 копейки 1877 СПБ на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS62 RB NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1877 СПБ на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1877 СПБ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1877 СПБ на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность MS64
Цена
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Россия 2 копейки 1877 СПБ на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Россия 2 копейки 1877 СПБ на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1877 СПБ на аукционе Heritage - April 20, 2023
Продавец Heritage
Дата 20 апреля 2023
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
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Россия 2 копейки 1877 СПБ на аукционе MS67 - March 29, 2023
Продавец MS67
Дата 29 марта 2023
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1877 СПБ на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1877 СПБ на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Россия 2 копейки 1877 СПБ на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1877 СПБ на аукционе Numisbalt - November 6, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1877 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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