Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1877 года СПБ (Россия, Александр II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,56 гр
- Диаметр 24,3 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 5,010,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 2 копейки
- Год 1877
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (50)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1877 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 58 проданному на аукционе Русское Наследие за 148000 RUB. Торги состоялись 13 июня 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Hermes Auctions
Дата 22 июля 2024
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
1025 $
Цена в валюте аукциона 90000 RUB
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 32 EUR
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность MS62 RB NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 8 ноября 2023
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS62 RB NGC
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность MS64
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 20 апреля 2023
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
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Продавец MS67
Дата 29 марта 2023
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Где продать?
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