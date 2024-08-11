1 рубль 1877 года СПБ НФ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1877 года со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 865 проданному на аукционе SINCONA AG за 22000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность PROOF (5) UNC (9) AU (28) XF (60) VF (27) F (1) Нет оценки (20) Сохранность (слабы) MS63 (2) MS61 (3) AU58 (10) AU55 (1) AU50 (2) XF45 (4) XF40 (4) VF35 (3) VF30 (3) VF25 (1) PF63 (2) DETAILS (2) PL (1) Сервис NGC (12) RNGA (4)

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