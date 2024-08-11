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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1877 года СПБ НФ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 1 рубль 1877 года СПБ НФ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 1 рубль 1877 года СПБ НФ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1877
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (151) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1877 года со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 865 проданному на аукционе SINCONA AG за 22000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1877 СПБ НФ на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
315 $
Цена в валюте аукциона 27000 RUB
Россия 1 рубль 1877 СПБ НФ на аукционе Russiancoin - July 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1877 СПБ НФ на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1877 СПБ НФ на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 1 рубль 1877 СПБ НФ на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
Россия 1 рубль 1877 СПБ НФ на аукционе Russiancoin - May 16, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1877 СПБ НФ на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1877 СПБ НФ на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия 1 рубль 1877 СПБ НФ на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность XF45
Цена
98 $
Цена в валюте аукциона 9245 RUB
Россия 1 рубль 1877 СПБ НФ на аукционе Russiancoin - April 4, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 4 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1877 СПБ НФ на аукционе Russiancoin - March 21, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 21 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1877 СПБ НФ на аукционе Александр - March 20, 2024
Россия 1 рубль 1877 СПБ НФ на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
Россия 1 рубль 1877 СПБ НФ на аукционе Tauler & Fau - March 12, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1877 СПБ НФ на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 1 рубль 1877 СПБ НФ на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1877 СПБ НФ на аукционе Katz - January 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1877 СПБ НФ на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Россия 1 рубль 1877 СПБ НФ на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1877 СПБ НФ на аукционе Знак - July 14, 2023
Россия 1 рубль 1877 СПБ НФ на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1877 СПБ НФ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1877 СПБ НФ на аукционе Русское Наследие - June 11, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 11 июня 2023
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1877 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - May 13, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 13 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1877 СПБ НФ на аукционе Coins.ee - April 23, 2023
Россия 1 рубль 1877 СПБ НФ на аукционе Coins.ee - April 23, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 23 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1877 СПБ НФ на аукционе Империя - April 13, 2023
Продавец Империя
Дата 13 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1877 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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