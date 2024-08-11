Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1877 года СПБ НФ (Россия, Александр II)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 35,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 1 рубль
- Год 1877
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (151) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1877 года со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 865 проданному на аукционе SINCONA AG за 22000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
315 $
Цена в валюте аукциона 27000 RUB
Продавец Russiancoin
Дата 4 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 12 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность XF
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Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
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Продавец Rare Coins
Дата 13 мая 2023
Сохранность XF
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Продавец Coins.ee
Дата 23 апреля 2023
Сохранность XF
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